Стало известно о подготовке МВБ США к беспорядкам на фоне выборов
27.10.2020, 7:08, Новости дня
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США готовится к возможным беспорядкам на фоне предстоящих выборов, сообщил неназванный источник телеканала CNN из числа американских чиновников.
По словам источника, офицеры погранично-таможенной службы США и иммиграционно-таможенной полиции Соединенных Штатов готовятся к развертыванию сил для оказания помощи другим правоохранительным органам в случае возникновения такой необходимости, передает РИА «Новости».
«У нас есть подготовленные команды, если возникнет необходимость», –приводит телеканал слова чиновника, исполняющего обязанности заместителя министра МВБ Кена Куччинелли. Вместе с тем он отметил, что «у нас нет никаких определенных разведданных о некой угрозе насилия».
По словам чиновника иммиграционной и таможенной полиции США, команды могут быть развернуты, чтобы помочь с охраной федеральных зданий.
Напомним, в конце сентября глава американского государства Дональд Трамп фактически отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов президента США.
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