Водонаеву выгнали из такси в Москве

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27.10.2020, 6:48, Новости дня

Телеведущая Алена Водонаева заявила, что водитель такси в Москве выгнал ее из автомобиля.

По словам Водонаевой, водитель вызванного такси оказался без маски, на просьбу телеведущей надеть ее он ответил отказом, заявив, что пассажирка и так «едет в безопасности», сообщил телеканал «360».

В результате перепалки таксист высадил телеведущую из автомобиля. «Вылезайте, ищите себе другое такси, хоть в маске, хоть в противогазе, хоть в чем. Вылезайте, я завершил поездку», – сообщил он.

Как сообщила телеведущая, водитель высадил ее на дороге через семь минут после начала поездки. Она заявила, что в месяц тратит на такси от 50 до 80 тыс. рублей, а в итоге ее «выставляют дурой за ее же деньги».

Водонаева добавила, что обескуражена «наглостью и хамством», и обратилась к агрегатору с просьбой провести работу с водителями и объяснить важность ношения масок в период пандемии.

Напомним, 16 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала о росте выявленных случаев коронавируса в России, отметив, что остановить распространение COVID-19 можно только соблюдая все меры безопасности. Позже москвичей предупредили об усилении контроля за ношением масок в транспорте.



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