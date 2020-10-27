 

Власти Калифорнии объявили эвакуацию более 100 тыс. человек

27.10.2020, 6:48, Новости дня

Власти американского штата Калифорния предписали более 100 тыс. человек покинуть дома из-за стремительно распространяющихся природных пожаров, сообщило Associated Press.

По сообщению пожарной службы Калифорнии, в понедельник в округе Ориндж возникли два сильных природных пожара, первый из которых охватил площадь 29,1 кв. км, второй – 4,5 кв. км. На борьбу с огнем бросили около 700 пожарных, двое из которых получили серьезные ожоги, передает ТАСС.

Напомним, 17 сентября дым от природных пожаров на западе США достиг севера Европы.

В октябре 2019 года из-за сильных пожаров режим ЧС ввели по всей Калифорнии. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о погружении богатейшего штата США «в средневековье».



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