 

Мнение: Задача на типы

27.10.2020, 6:35, Разное

Давайте еще разберем текст этой песни.

Кто по типу лирический герой? А героиня? А ее муж?

С музыкой можно на ютубе послушать.

У моей зазнобы дом возле пруда,
И пускай вокруг сугробы,
Мягкая перина ждёт меня всегда,
У моей зазнобы.

У моей зазнобы всякого полно,
Для души и для утробы.
В погребе вино всегда припасено
У моей зазнобы.

Припев: А Илья кует, аж душа поёт,
Дни и ночи напролёт.
Всё куёт Илья, им любуюсь я,
Работящий мужик Илья.

У моей зазнобы даже под хмельком
Я найду приём особый.
Балуюсь борщём, пью кофе с молоком
У моей зазнобы.

У моей зазнобы добрая душа,
Лучшие в посёлке ноги.
Губы, как малина, банька хороша
У моей зазнобы.

Припев: А Илья кует, аж душа поёт,
Дни и ночи напролёт.
Всё куёт Илья, им любуюсь я,
Работящий мужик Илья.

У моей зазнобы поселился б я,
Если б только б не одно бы,
Не одобрит муж, а муж — кузнец Илья,
У моей зазнобы.

Припев: Но Илья кует, аж душа поёт,
Дни и ночи напролёт.
Всё куёт Илья, им любуюсь я,
Работящий мужик Илья.
И пусть куёт Илья, им любуюсь я,
Работящий мужик Илья.

Текст и музыка — Юрий Лоза

Источник: Эволюция



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