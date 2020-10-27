Мнение: Задача на типы
27.10.2020, 6:35, Разное
Давайте еще разберем текст этой песни.
Кто по типу лирический герой? А героиня? А ее муж?
С музыкой можно на ютубе послушать.
У моей зазнобы дом возле пруда,
И пускай вокруг сугробы,
Мягкая перина ждёт меня всегда,
У моей зазнобы.
У моей зазнобы всякого полно,
Для души и для утробы.
В погребе вино всегда припасено
У моей зазнобы.
Припев: А Илья кует, аж душа поёт,
Дни и ночи напролёт.
Всё куёт Илья, им любуюсь я,
Работящий мужик Илья.
У моей зазнобы даже под хмельком
Я найду приём особый.
Балуюсь борщём, пью кофе с молоком
У моей зазнобы.
У моей зазнобы добрая душа,
Лучшие в посёлке ноги.
Губы, как малина, банька хороша
У моей зазнобы.
Припев: А Илья кует, аж душа поёт,
Дни и ночи напролёт.
Всё куёт Илья, им любуюсь я,
Работящий мужик Илья.
У моей зазнобы поселился б я,
Если б только б не одно бы,
Не одобрит муж, а муж — кузнец Илья,
У моей зазнобы.
Припев: Но Илья кует, аж душа поёт,
Дни и ночи напролёт.
Всё куёт Илья, им любуюсь я,
Работящий мужик Илья.
И пусть куёт Илья, им любуюсь я,
Работящий мужик Илья.
Текст и музыка — Юрий Лоза
Источник: Эволюция
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