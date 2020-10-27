Мнение: Задача на типы

27.10.2020, 6:35, Разное

Давайте еще разберем текст этой песни.

Кто по типу лирический герой? А героиня? А ее муж?

С музыкой можно на ютубе послушать.

У моей зазнобы дом возле пруда,

И пускай вокруг сугробы,

Мягкая перина ждёт меня всегда,

У моей зазнобы.

У моей зазнобы всякого полно,

Для души и для утробы.

В погребе вино всегда припасено

У моей зазнобы.

Припев: А Илья кует, аж душа поёт,

Дни и ночи напролёт.

Всё куёт Илья, им любуюсь я,

Работящий мужик Илья.

У моей зазнобы даже под хмельком

Я найду приём особый.

Балуюсь борщём, пью кофе с молоком

У моей зазнобы.

У моей зазнобы добрая душа,

Лучшие в посёлке ноги.

Губы, как малина, банька хороша

У моей зазнобы.

Припев: А Илья кует, аж душа поёт,

Дни и ночи напролёт.

Всё куёт Илья, им любуюсь я,

Работящий мужик Илья.

У моей зазнобы поселился б я,

Если б только б не одно бы,

Не одобрит муж, а муж — кузнец Илья,

У моей зазнобы.

Припев: Но Илья кует, аж душа поёт,

Дни и ночи напролёт.

Всё куёт Илья, им любуюсь я,

Работящий мужик Илья.

И пусть куёт Илья, им любуюсь я,

Работящий мужик Илья.

Текст и музыка — Юрий Лоза