Унизил Макрона — ударил по Франции – Le Figaro обвинила Эрдогана в «нацистской» тактике

27.10.2020, 6:25, Новости дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган взял на вооружение нацистскую «политику оскорбления»: он выразил сомнения в психическом здоровье Эммануэля Макрона и призвал все мусульманские страны объявить бойкот французским товарам, пишет Le Figaro в редакционной статье. Поводом для нападок послужили меры по борьбе с исламским сепаратизмом, однако цель Эрдогана — создать во Франции внутренний кризис в ответ на громкую критику внешней политики Турции.



Reuters

Политический исламизм питает отвращение к светскому характеру французской государственности, поэтому «брат-мусульманин» Реджеп Тайип Эрдоган советует Эммануэлю Макрону «проверить психическое здоровье», пишет заместитель главного редактора Le Figaro Филипп Жели. Уровень его оскорблений, по словам журналиста, заставляет воскликнуть вслед за Сирано де Бержераком из героической комедии Эдмона Ростана: «Что ж, только и всего?.. Но где невежде слов найти»*.

Елисейский дворец заявил в ответ, что «возмущение и грубость — это не метод», однако автор текста с сожалением констатирует, что всё с точностью наоборот. В газетной колонке «Политика оскорбления» для Le Figaro от 14 октября 1938 года член Французской академии Жорж Дюамель, говоря о Гитлере и Геринге, замечал, что оскорбления призваны «ранить массы и вывести из себя противника», — именно поэтому они являются главным инструментом популистов. Бразильский министр из правительства Болсонару обозвал Эммануэля Макрона «кретином-приспособленцем», а Дональд Трамп назвал «глупостью» его желание ввести налоги для американских цифровых гигантов: как отмечается в статье, всем почему-то хочется высмеять французского президента.

Желание Эрдогана лично унизить Макрона служит политической цели: мобилизовать исламистов всех мастей против Франции — страны, которая постоянно и громче других выступает против грязной игры Турции в Сирии, Ливии, Восточном Средиземноморье и Нагорном Карабахе. Как всем теряющим хватку диктаторам, турецкому президенту постоянно нужно создавать новые кризисы, чтобы отвлечь внимание от собственных провалов — экономических или демократических. Вот почему Францию и её продукцию (в том числе культурную) бойкотируют те режимы, где нет никакой религиозной или политической терпимости. Такое извращение чувства вины после чудовищного убийства террористом преподавателя Самюэля Пати (своим молчанием Эрдоган словно его одобряет) говорит больше о них, чем о нас, считает Филипп Жели.

Для исламистов оскорбление часто является сигналом к убийству. В ответ на такое запугивание западные демократические страны должны сомкнуть ряды для защиты своих ценностей, потому что никто не может чувствовать себя в безопасности. «Сине-бело-красный флаг, который здесь сжигают, олицетворяет не Францию, а свободу», — подчёркивается в редакционной статье Le Figaro.

* Перевод Ю.А. Айхенвальда (прим. ИноТВ).