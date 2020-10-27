Euronews – коронавирус разносится «галопом по Европам», несмотря на усилия властей

27.10.2020, 6:25, Новости дня

Количество новых заражений коронавирусной инфекцией продолжает стремительно расти. ВОЗ призывает отказаться от «прививочного национализма» и помочь сделать прививки во всех странах, иначе эпидемия будет продолжаться. Власти европейских стран вновь ужесточают ограничения, однако вопрос об эффективности этих мер остаётся открытым, передаёт Euronews.

Более 460 тысяч новых выявленных заражений, свыше половины приходится на Европу. ВОЗ, которая собирает статистику пандемии, настаивает на массированной вакцинации, подчёркивая, что препараты для прививки должны быть доступны во всех государствах. Лучше выздоравливать вместе, чем заражаться поодиночке, считает её гендиректор.

ТЕДРОС АДХАНОМ ГЕБРЕЙЕСУС, гендиректор ВОЗ: На наш взгляд, оптимальный путь — сделать прививки во всех странах части населения, чем в части стран сделать прививки всему населению. Я постараюсь быть максимально точным в выборе формулировок: в настоящее время так называемый прививочный национализм, когда препарат предназначен лишь для некоторых государств, не поставит преград для распространения инфекции и пандемия продолжится.

Во Франции за 24 часа зарегистрированы свыше 52 тысяч новых инфицированных. В стране с 65 миллионами населения вирусоносительство обнаружено у свыше миллиона человек. Мэры ряда городов обратились напрямую в правительство, попросив развернуть полевые госпитали. В обычных больницах начинает ощущаться нехватка мест в реанимации.

Власти дают время до середины текущей недели, чтобы решить в пользу новых ограничений — либо оставить действующие часы комендантского часа, которые затрагивают две трети населения страны.



ПРОХОЖАЯ: Нужно как-то приспособиться. Хотя сделать это очень нелегко!

В Испании кабинет министров вновь вводит режим чрезвычайной санитарной ситуации, который должен действовать вплоть до середины мая будущего года. В регионах вводится комендантский час — с 11 вечера до 6 утра для всех, кроме экстренных служб, запрещаются любые передвижения.



ПРОХОЖАЯ: Я думаю, что это правильное решение, поскольку оно не слишком сильно затрагивает экономику, в отличие от карантина. Но помогут ли эти ограничения удержать ситуацию под контролем, и будут ли они способствовать замедлению эпидемии? Я не знаю.

В Италии с понедельника закрываются фитнес-клубы, кинотеатры и иные общественные заведения, рестораны и бары могут обслуживать посетителей до 6 вечера. По количеству летальных исходов Апеннины находятся в Европе на втором месте после Британии.

Дата выхода в эфир 25 октября 2020 года.