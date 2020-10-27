ERR – от карантинных ограничений в Нарве больше всех страдают челноки и перевозчики

27.10.2020, 6:25, Новости дня

Из-за ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, граница между Эстонией и Россией закрыта уже более полугода. Это крайне негативно повлияло на многие виды приграничного бизнеса — от обменных пунктов до турфирм, отелей и автобусных перевозок. Но больнее всего это ударило по челнокам, которые теперь не могут заниматься перевозкой товаров через границу, передаёт ERR.

Из-за пандемии Эстония отрезана от РФ уже семь месяцев. Множество предприятий, чей бизнес связан с восточным соседом, находятся в плачевном состоянии. Сергей Степанов расскажет о ситуации подробнее.

СЕРГЕЙ СТЕПАНОВ, корреспондент: Вот уже более семи месяцев государственная граница между Эстонией и Россией закрыта для частных поездок. И для Нарвы это стало серьёзным испытанием, как как местный бизнес вот уже 30 лет тесно связан как с границей, так и с Россией.

Это, например, пункты обмена валют возле пограничного перехода Нарва-1. Они перестали быть круглосуточными, больше не работают по выходным — и по словам работников, в лучшем случае им приходится обслужить одного-двух клиентов в день.

АЛЕКСЕЙ ЕВГРАФОВ, мэр Нарвы: Ну, ритм жизни, безусловно, поменялся, потому что стало меньше у нас и туристов из России. Магазины перестали пользоваться таким, скажем так, шквалом интереса к сырной продукции, к молочной продукции, что было раньше. Если мы говорим о наших жителях — то безусловно, это затронуло большое количество людей. Потому что, с одной стороны, это и родственники, а с другой стороны, это и поход за теми же продуктами, которые на той стороне дешевле.

В первую очередь удар пришёлся по нелегальному бизнесу — по так называемым нарвским челнокам, переносившим различные товары через границу. Около 10 процентов всех пеших пересечений границы были связаны с этим бизнесом.

Сильно пострадали и небольшие частные фирмы, занимавшиеся пассажирскими перевозками в российском направлении.

ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬЕВ, руководитель транспортной фирмы Valgis: У нас изначально была запрограммирована работа с российской стороной. Потому что грузовые перевозки, как и везде, они дали нам ещё возможности держаться на плаву — и то речь не идёт о зарабатывании денег, хотя бы лизинги отбивать, понимаете… А всё, что связано с пассажирскими — это ну просто труба!

Негативно ситуация на границе сказалась и на муниципальной компании Transservice-N, чья деятельность в рамках госзаказа заключается в регулировании очереди на границе. Если ещё в первом квартале этого года оборот фирмы составлял более 200 тысяч евро — во втором квартале он упал до 50 тысяч, а в третьем составил чуть более 20 тысяч.

ВЛАДИМИР МИЖУЙ, член правления Transservice-N: Для того чтобы выжить, пришлось, в общем-то, сократиться практически на 60 процентов. Оставить работников только лишь не более 30 процентов. И значит, естественно, перейти в основном на минимальную заработную плату для тех работников, без которых мы сегодня обойтись не можем.

До пандемии в среднем компания обслуживала по 700 легковых автомобилей в сутки. Сейчас в хороший день было максимум 46 машин. Однако это фирма муниципальная, с определённым потенциалом для выживания.

Но этого нельзя сказать про частников с кредитами, лизингами и зачастую невозможностью получить послабление от банков или кредитный отпуск. Или помощь от государства.

ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬЕВ: Слушайте, а что делать? У нас лизинги, у нас вот такая-то история, и у всех такая история: границы закрыты, и ещё и до этого были закрыты. Потом, работы нет — лизинги есть! Послушайте, в отпуск хотя бы отпустите! Так для того, чтобы уйти в отпуск, я ещё и пробить его должен был именно в этот момент. Я говорю, вы что там все, с ума посходили что ли?

В подобной ситуации оказалось множество местных небольших компаний, которые изначально делали ставку на бизнес с Россией — и в один момент оказались у закрытых ворот на границе.

Немного лучше ситуация у СПА-отелей в Нарва-Йыэсуу, где доля российских туристов раньше составляла от 30 до 40 процентов. Летний период они пережили за счёт местных туристов. На уходящей неделе был аншлаг за счёт каникул, а потом? А потом — пустота.

ИГОРЬ БАРАНОВ, исполнительный директор Meresuu SPA: Если говорить о прошедших летних месяцах, июль и август — то я считаю, что полностью отсутствие российского рынка было компенсировано внутренним туристом. Сейчас, конечно, ситуация уже не такая благоприятная. То есть сейчас мы всё-таки ощущаем уже, что российского туриста нам не хватает.

ДАРЬЯ БОЯРОВА, специалист по маркетингу Noorus SPA: Надеемся, что эти каникулы позволят нам остаться на плаву! Но дальше, ноябрь — уже всё не так радужно. Я говорю о том, что практически пустой ноябрь. Дальше мы видим всплеск в декабре месяце — и как-то пытаемся планировать и наши расходы, и наши дальнейшие кампании для того, чтобы привлечь туристов к нам сюда и обеспечить должный уровень сервиса.

Оптимистичных прогнозов по поводу открытия границы с Россией пока никто не спешит делать: статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией в соседней стране ставит антирекорды день ото дня. Если и говорят о возможном открытии границы, то озвучивается либо конец 2021 года, либо первая половина 2022-го. И в таких реалиях местному бизнесу, по всей видимости, необходимо искать возможности для выживания.

Дата выхода в эфир 25 октября 2020 года.