Daily Mail – радикальные протесты в США ввергают «самую важную демократию мира» в анархию

27.10.2020, 6:25, Новости дня

Судя по обстановке в американском Портленде, даже спустя пять месяцев после убийства Джорджа Флойда протестное движение против расизма и полицейского насилия не думает утихать, пишет корреспондент Daily Mail Йен Бирелл. Более того, по его словам, грядущие президентские выборы могут обострить ситуацию с учётом того, что ни ультралевые активисты, ни сторонники Трампа не захотят признавать не устраивающий их результат.



Reuters

Две недели назад Джон Джексон отдыхал дома после работы, когда в районе 10 вечера ему позвонили и сообщили, что его кафе в центре Портленда подверглось нападению вандалов. «Два окна были простреляны, что меня поистине шокировало, а ещё одно разбито», — рассказывает бизнесмен и бывший офицер морской пехоты в интервью корреспонденту Daily Mail Йену Биреллу.

За три дня до происшествия его сеть Heroes American Cafe получила угрозу, которую Джексон принял за телефонный розыгрыш. Но оказалось, что его кафе действительно стало мишенью крайне левых активистов после появления в социальных сетях ложных сообщений, что прибыль от заведений поступает полиции.

«Нас записали в противники Black Lives Matter. Но это полнейшая чушь, ведь я чернокожий предприниматель», — заявил 55-летний Джексон, который поддерживает антирасистское движение.



«Истовый патриот США» Джексон основал свою фирму шесть лет назад с одной целью — помогать ветеранам, государственным служащим и местным сообществам. Три недели назад в его кафе устраивали барбекю для пожарных, на котором присутствовал актёр Джим Белуши. Кроме того, сеть регулярно отправляет бутерброды в больницы для младшего медперсонала.

Бизнесмен предполагает, что за налётом стояли члены движения «Антифа». По мнению президента Трампа, эта организация, которая включает леворадикальные и анархистские группы, должна быть признана террористической, напоминает журналист.

«Антифа» означает антифашизм, но это был фашистский акт, — уверен Джексон. — Это проявление внутреннего терроризма должно было послать сигнал: «Мы можем стрелять в ваши окна в любое время, когда захотим. Или в вас, если захотим».

По словам предпринимателя, подобные пугающие действия напомнили ему об американском Глубоком Юге в его самые мрачные дни. Но это был всего лишь один отвратительный инцидент в многомесячных протестах, охвативших знаменитый либеральный город штата Орегон, отмечает Бирелл.

«По мере того как Америка готовится к дню выборов, события в Портленде обнажают острые противоречия, от которых страдает самая богатая страна в мире. И то, как их раздувают политические экстремисты и сеющий распри президент», — рассуждает журналист.

По его словам, ситуация настолько серьёзна, что мэрия планирует ввести комендантский час на случай вспышек насилия во время или после голосования. При этом начальники полиции и видные гражданские лидеры всерьёз обсуждают опасность вооружённых восстаний.

«Добро пожаловать в самую важную демократию в мире», — приглашает читателей автор статьи.



Портленд — самый белый из больших городов США, либеральный анклав в сельском штате, где в прошлом господствовала идея расового превосходства. Теперь он стал «полем битвы для крайне левых боевиков, сражающихся с полицией, и местом, где вооружённые ультраправые фанатики разжигают страхи гражданской войны».

Нападение на кафе Джексона произошло в «День гнева», организованный в поддержку коренных народов. Подобные акции происходят почти каждую ночь в Портленде после начала массовых общенациональных протестов против полицейского произвола и «систематизированного расизма», вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в конце мая.

«Оргия мародёрства и вандализма» в Портленде спустя несколько дней после смерти Флойда создала в городе странную атмосферу: окна многих магазинов всё ещё заколочены и закрашены граффити. Ситуацию усугубляют пандемия, которая привела к опустению улиц, и волна бездомности, в результате которой то тут, то там стали возникать палаточные лагеря.

В тот же «День гнева» были снесены статуи президентов Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, которого многие считают лучшим лидером в истории страны. Ещё раньше протестующие низвергли памятники Томасу Джефферсону и Джорджу Вашингтону.

Штаб-квартира Исторического общества Орегона также подверглась нападениям. Единственным повреждённым экспонатом стало лоскутное одеяло, сшитое местными чернокожими женщинами, как символ афроамериканского наследия страны. Позже его нашли брошенным на улице под дождём.

«Это была самая грустная ночь за все девять лет, что я провёл здесь. Так много битого стекла», — вспоминает исполнительный директор музея Керри Тымчук. Тем не менее этот орегонец в пятом поколении говорит, что гордится обществом, которое противостоит расистскому прошлому штата. Ведь он был единственным регионом в США, где существовал юридический запрет на проживание чернокожих.



«Какая же трагическая ирония в том, что затем последовало нападение на бизнес, принадлежащий афроамериканцу. Артефакт, сделанный с любовью 15 темнокожими женщинами четыре десятилетия назад, был осквернён. А музей, который бросил вызов прошлому штата с его превосходством белой расы, подвергся нападению вандалов. И всё это во имя борьбы с расизмом», — сетует Берилл.

По его словам, движение Black Lives Matter вселило надежду на реальные перемены. «Это критический момент для США», — подтверждает Маргарет Картер, первая чернокожая женщина, избранная в законодательный орган Орегона в 1984 году.

Она живёт в штате, в конституции которого некогда были прописаны запретительные законы, в том числе требование пороть афроамериканцев каждые шесть месяцев, пока они не уедут, а начальник полиции устраивал фотосессию с членами ку-клукс-клана.

Вместе с тем Картер, которая многие годы борется за гражданские права, заявила, что её удручает происходящее. А именно тот факт, что мирные протесты перехватываются экстремистами, которые стремятся к вандализму и насилию.

На прошедшей неделе Берилл побывал на двух подобных ночных протестах. Большинство участников были молодыми людьми в чёрных костюмах и шлемах. Некоторые носили бронежилеты, у многих были при себе противогазы, а у одного из участников акции журналист

заметил в рюкзаке бейсбольную биту.

23-летний студент рассказал, что стал радикалом ещё во время своего первого протеста после убийства Флойда, когда он увидел, с каким ожесточением полиция разгоняет активистов. «Я бы не сказал, что мне нравится протестовать, но это определённо даёт выброс адреналина», — признался юноша.

В первую ночь группа требовала действий в ответ на «незаконные задержания». Под аккомпанемент звучащего из колонок хип-хопа они двинулись по жилым кварталам, скандируя: «Все копы — ублюдки» и «Проснись, проснись, проснись, мать твою, проснись».



Неудивительно, что шествие пары сотен шумных демонстрантов не вызвало большого восторга у некоторых местных жителей. «Это район, где живут семьи, а люди работают, но некоторым пришлось покинуть свои дома», — заявил Бериллу 33-летний мужчина.

Собеседник журналиста был в ярости, так как он работает по 70 часов в неделю на трёх работах, и ему нужно было вставать в 4 часа утра на следующий день. «Почему они ходят так поздно и так шумят?» — возмущался он.

Его сосед был так же зол на демонстрантов. «Я служил в армии 25 лет, чтобы у них было право (протестовать. — ИноТВ). Но это не мирный протест», — заявил он. И участники акции вскоре подтвердили его слова.

Целью марша было здание полицейского объединения, которое быстро исписали оскорбительными граффити, такими как «Копы — убийцы» и «Убить президента». Толпа разошлась вскоре после полуночи. Стражи правопорядка не вмешивались в ситуацию, чтобы избежать её обострения.

Следующая ночь прошла по тому же сценарию, за исключением того, что на этот раз целью было федеральное миграционное агентство, причастное к жестокой политике отъёма детей у депортированных родителей. Тремя днями ранее здесь произошли гораздо более серьёзные столкновения: полицейские применили слезоточивый газ после того, как в них якобы стали бросать камни.



Очевидно, что полиция, подвергшаяся критике за то, что она не вмешалась в первые майские беспорядки в городе с долгой историей радикальных протестов, временами проявляет чрезмерное рвение. Это признают даже местные чиновники.

На прошлой неделе разгорелся новый скандал, связанный с правоохранительными органами Портленда. Выяснилось, что самым высокооплачиваемым сотрудником полиции являлся капитан, который возвёл святилище в честь погибших солдат-нацистов. Вскоре после появления этой новости офицер подал в отставку.

В то же время очевидно, что протестные группы, состоящие в основном из молодых боевиков, готовились к конфронтации. Один из активистов заявил, что, спровоцировав применение слезоточивого газа и дубинок в ответ на нанесение граффити, они доказали присущую полиции жестокость.

«То, что называют «протестом», превратилось в нечто иное, — предполагает заместитель начальника полиции Портленда Крис Дэвис. — Наблюдается более анархическое мышление, которое проявляется в преступной деятельности и насилии, особенно в отношении

полиции».

После ужасной смерти Джорджа Флойда активисты в США стали требовать лишить полицию средств, чтобы направить деньги на другие цели, в том числе здравоохранение и жильё. Некоторые призывают не к реформе, а к полному роспуску правоохранительных органов.

«Полицейские — ставленники капитализма», — считает Оливия Катби Смит, сопредседатель движения Демократических социалистов Америки в Портленде, которое насчитывает 2 тыс. членов. Почти все они вступили в организацию после избрания Дональда Трампа.

Эта поклонница Берни Сандерса убеждена, что «военизированная» полиция и федеральные агенты являются настоящими экстремистами в американском обществе. «Речь никогда не идёт о защите безопасности, а только о защите расистской капиталистической системы», — говорит она.

Между тем глава местного Исторического общества Тымчук утверждает, что разрушительные события в Портленде играют на руку президенту. «К сожалению, вандалы и радикалы помогают Трампу, позволяя ему выставить себя носителем правопорядка», — предполагает он.

И нет никаких сомнений в том, что Трамп на полную катушку использует беспорядки в Портленде.

В начале этого месяца он разразился очередным шквалом «агрессивных твитов» об управляющих городом «леворадикальных дураках», сравнивая их со своим оппонентом Джо Байденом.

В июле в обход местного руководства президент отправил в Портленд более 100 агентов якобы для защиты федеральной собственности. Они оставались там более месяца, «разжигали насилие и привлекали внимание страны к тому, что Трамп назвал «анархией», считает Бирелл.



Хотя Портленд и является оплотом либералов, он находится в консервативном сельском регионе. Поэтому напряжённость подогревается «отвратительными ультраправыми ополченцами», которые с 2016 года выходят из тени при поддержке «сеющего раздор» президента, подчёркивает автор статьи.

«Среди американских ультраправых существует движение, которое добивается гражданской войны, поскольку считает, что власть оказалась в руках левой клики», — полагает профессор социологии и эксперт по экстремизму Рэнди Блазак, сотрудничающий с полицией Портленда.

«Сейчас многие люди думают, что Портленд захвачен бандами «Антифа», и именно к этому идёт вся Америка. Портленд — это карикатура на то, что левые хотят сделать со страной. И это выводит на передний план крайне правых», — рассуждает он.

Блазак считает, что 45-й президент «узаконил» эти силы. Вскоре после его избрания Джои Гибсон, видный местный сторонник Трампа, сформировал в этом районе группу под названием Patriot Prayer, чтобы противостоять левому движению.

В прошлом месяце один из членов группы был убит во время протестов в Портленде, когда по городу проехал караван грузовиков в поддержку Трампа. Полиция застрелила подозреваемого, который был связан с «Антифа» и утверждал, что действовал в рамках самообороны.



Затем несколько сотен активистов Patriot Prayer собрались на «провокационном» митинге «за свободу слова» во главе с другой союзной ультраправой группировкой Proud Boys. Некоторые из них расхаживали по Портленду, открыто демонстрируя оружие и армейское обмундирование.

Заместитель начальника полиции Дэвис признаёт, что появление таких правых экстремистов — это относительно новое явление. «Я очень нервничаю, когда вижу, как люди, придерживающиеся крайних взглядов, вооружаются и прибегают к риторике об использовании насилия в политических целях», — говорит он.

В эту «горючую смесь» оставалось только добавить яростно оспариваемые результаты выборов и президента, который отказывается подтвердить, что он покинет Белый дом в случае поражения. «Мне страшно, — признаётся Блазак. — Моя жена — мексиканка, и у нас возникала мысль уехать из страны».

Каким бы ни был результат голосования 3 ноября, одна из сторон будет возмущена, а у фанатиков в обоих лагерях имеется грозное оружие. «Мы должны вооружаться, потому что фашисты хорошо вооружены, — считает лидер местных социалистов Катби Смит — Мы были бы дураками, если бы не стали готовиться».

«Как я и говорил, добро пожаловать в самую важную демократию мира», — заключает Йен Бирелл.