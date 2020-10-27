Мнение: Феномен украинских фильмов

27.10.2020, 6:15, Разное



“Короткое слово нет” (Украина, 2017)

Кстати, даже не знаю – может, «украинских фильмов» надо взять в кавычки? Просто я тут обнаружил некое странное явление в постсовковом, так сказать, киноискусстве – и не могу пока в нем разобраться.

Я просто люблю на сон грядущий включить телевизор и пощелкать телеканалами. И как-то в последнее время стал все чаще натыкаться – причем на разных каналах, тут нет системы – на художественные фильмы, о которых указано в титрах «Украина». Согласитесь, это само по себе любопытно: вроде бы полный разрыв, «отдавай мои игрушки!», враги навсегда – и пожалуйста, прокат украинских фильмов в самом что ни на есть российском телеэфире. Впору орать «Ахтунг! Фильмы вероятного противника!!»

Я их стал пытаться смотреть – в том числе из предположения, что, может, их и показывают из-за их немыслимых художественных достоинств? Типа – нельзя лишать народ шедевров? Но нет, на шедевры они, конечно, непохожи; совершенно стандартная тележвачка вполне российского уровня – которая скрадывается лишь тем, что лица актеров незнакомые, не замыленные от частого использования, и это даже удивительно: вроде главные герои, а кто их играет – непонятно!

И еще одна разница: истории всегда вполне бытовые, что называется «лирические» – без ментов и убийств. «Украинцев», видимо, на «детективно-милицейскую» поляну не пускают – она для «своих», там все занято. Так что у них все миленько – не особо раздражает, но и без огня. Истории в духе «Петя любит Машу, а Катя приехала в большой город из глубинки искать любовь».



“По праву любви” (Украина, 2018)

Я таких посмотрел уже с десяток – урывками, конечно, целиком их смотреть невозможно. Но их, очевидно, много больше. И года производства – не только вполне понятные 2008 или там 2012, но и 2016, и 2018-й – то есть с самого, так сказать, «противостояния»! Хотя в самих фильмах ни малейшего следа этого «противостояния» нет – они подчеркнуто аполитичны, в них вообще ни слова «про политику». А самое смешное – в них нету ни следа… самой Украины!

Сначала я поразился отсутствию в «украинских фильмах» мовы; там все разговаривают исключительно по-русски. Более того: там нет также и суржика, нет украинских словечек! Нет, я сам всегда писал, что русскоязычных на Украине гораздо больше, что русский в украинских городах зачастую – бытовой язык общения; но не до такой же степени! А потом я стал присматриваться… ба! Да ведь в фильмах вообще нет следов Украины! Не только языковых – никаких!

Что, конечно, очень странно, впору спросить «Как, Холмс?!» Ведь все фильмы «про Машу и Петю» – про сейчас, действие происходит в наше время, герои ходят по улицам, заходят в кафе, на работу, пользуются транспортом… А мы знаем, что, к примеру, на Украине ВСЕ таблички и ВСЯ уличная реклама – строго на украинском, у них это просто законом предписано. Табличек на русском просто нет, это харам! Разве можно умудриться не показать эти «приметы места» в кадре?!

Оказывается, можно. Я реально зауважал украинских киношников, прежде всего, конечно, операторов. Они умудряются так снимать уличные сцены, любые выходы героев «в город» – что в кадр не попадает НИЧЕГО! (и вот это, кстати, оказался по-настоящему увлекательный квест, стоивший мне многих минут ночного сна: я бросал следить за дурацкими картонными страданиями героев и вообще за сюжетом фильмов, но внимательно смотрел «картинку», надеясь выловить какой-нибудь «ляп», выдающий, что съемка идет на Украине. И что же? Сумел только один раз, и то мельком: герои выясняли отношения на некоем хлебокомбинате, кругом сновали одинаковые люди в одинаковых белых халатах и белых колпаках, без нацпринадлежности – и один раз (!) на заднем плане мелькнуло обозначение конвейерной ленты – Линiя 1; буква i выдала!) Своеобразной вершиной такой «скрытой съемки» я считаю увиденную в одном из фильмов сцену на вокзале: герои куда-то уезжают, черт знает зачем и куда (название городов тоже предусмотрительно никто не называет), масса крупных и средних планов, идут обычные кондовые диалоги – и тоже нигде и ничто не выдает, что этот вокзал – украинский! Я в свое время специально от нечего делать облазил сверху донизу вокзал в Симферополе в поисках хоть бы одной таблички на русском – не нашел ни одной; все были только на мове и местами еще и на английском. Так что задача была – сверхсложная. Но они и с этим справились!

Кто-то, знаю, тут возразит, что «Украина» в титрах – лишь вывеска, а снимали, мол, в России. Я тоже так думал, но потом понял, что версия негодная. Дело в том, что в этих фильмах не просто отсутствуют всякие приметы Украины – в них также нет никаких указаний и на Россию! Точно так же: никаких уличных табличек на русском, никаких обозначений типа «ПРОДУКТЫ» на магазинах – в общем, ничего российского ТОЖЕ нет. Только – типовая СОВЕТСКАЯ архитектура, все эти сплошные многоэтажки, одинаковые и в России, и на Украине, и в Белоруссии, и даже в Таджикистане.

То есть, в общем-то, эти фильмы – воплощенный кошмар Брагинского-Рязанова, когда они в «Иронии судьбы» ужасались, мол, «в типовых домах живут типовые люди», а квартиры на Третьих Улицах строителей в разных городах ничем не отличаются… Так вот сама массовость таких картин – живое доказательство, что всё именно так и есть: типовые Маши и Пети, в одинаковой «никакой» архитектуре, одинаково одетые в типовые шмотки – и, что самое поразительное, даже разделение на разные страны тут ничем не помогло! И все говорят на русском языке.



“Полеты во сне и наяву”, 1982

Мне скажут, что в этом «ничего особенного», и что так было еще с советских времен – на студиях «советских республик» снимались фильмы неясной «национальной принадлежности», действие которых происходило как бы «везде», причем зачастую – в хорошем смысле: то есть чуть ли не каждый житель «многонационального СССР» мог их смотреть и примерять на себя. Были и шедевры «украинского кино» в этом странном жанре. Например, один из моих любимых фильмов (и один из лучших из «сделанных в СССР») – «Полеты во сне и наяву», снятый на студии Довженко. Режиссер – Роман Балаян (явно не украинец), в главных ролях – Янковский, Табаков, Гурченко. Что говорит о том, что действие происходит в Киеве? На Украине? Да ничто. Точно так, как уже описано – ни следа украинской речи, ни одной приметы Украины. Но, с другой стороны – а что говорит, что действие происходит в Москве или вообще в России? Да тоже ничего, кроме того, что все герои говорят по-русски. А фильм – классика, причем – уже «украинского кинематографа».

Есть и еще более экзотические примеры. Скажем, один из моих любимейших, поразивший меня, скажем так, в «раннем отрочестве» – «Кто поедет в Трускавец». Блестящая картина, снятая по рассказу… нет, не украинца (как можно было бы подумать, увидев «Трускавец»), а вовсе даже азербайджанца, «азербайджанского Чехова» – Максуда Ибрагимбекова (я говорю так о Максуде Ибрагимбекове без малейшей иронии, это действительно автор на грани гениальности, непременно сделаю про него программу на своем «книг-шоу»). В главных ролях – А.Кайдановский и М.Терехова. История – абсолютно вненациональная, вечная, а снята картина… студией «Таджикфильм»!! И тоже – никаких примет, никакого национального орнамента. Какой-то город, видимо, южный. Но где?!

Раньше у этого всего было вполне себе кондовое обоснование, взятое прямо из документов КПСС – мол, «СССР за всю свою историю сумел воспитать невиданную историческую общность – советский народ». И, мол, именно поэтому можно снимать типовые истории в типовых декорациях «просто города» где угодно – 280 миллионов узнают себя и будут благодарно смотреть.



“Кто поедет в Трускавец”, 1977

Но… не знаю. Мне, честно говоря, эта практика не нравится. Тем больше, чем больше я о ней думаю. Очевидно, что все эти поделки со штампом «Украина» – произвол продюсеров. Видимо, наших – но не обязательно: ведь сериал «Сваты», дико популярный – снят точно по такому же принципу «дело происходит неизвестно где», а продюсер там – Зеленский. Снимают на Украине (там, очевидно, всё дешевле), а ориентируют на российский рынок (тут зрители богаче). Значит, считается, что «про украинское» наш зритель смотреть не будет, а «обобщенную» жвачку – схавает с удовольствием.

Нет, без удовольствия. Фальшь выпирает и в конце концов начинает раздражать, сама эта виртуозность, с какой делают «подчистку» всех национальных и локальных примет – раздражает.

Вы удивитесь, но мне становится обидно… за украинцев. Блин, ну почему им не дают снимать про себя?! Зачем вся эта стерилизация?? Где стерилизация – там и импотенция. Раз уж «великой исторической общности» больше нет – пусть все снимают про своё, и уже в этом – если будет талантливо – будет проступать и общность.