 

В Белоруссию не пустили почти 600 иностранцев «спортивного телосложения»

27.10.2020, 6:12, Новости дня

За последнюю неделю сотрудники погранслужбы Белоруссии не пустили в страну 595 иностранных граждан «крепкого, спортивного телосложения».

«Абсолютное большинство из них – крепкие молодые люди, спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь», – передает «БелТА» заявление официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского.

Он уточнил, что большинство лиц, которым отказали во въезде, были гражданами Украины, Польши и Литвы.

В воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале «общенациональной забастовки» в республике с 26 октября после того, как действующий глава республики Александра Лукашенко не выполнил ультиматум оппозиции.

В выходные в Белоруссии вновь прошли акции протеста. Сообщалось о десятках задержанных в белорусской Лиде и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД республики.



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