«Яндекс» впервые предоставил отчет о выдаче данных пользователей госорганам

27.10.2020, 6:12, Новости дня

«Яндекс» впервые опубликовал отчет о предоставлении данных россиян по запросу государственных органов.

В документе говорится, что с января по июнь 2020 года компания получила более 15 тыс. запросов на выдачу пользовательской информации граждан. «Яндекс» удовлетворил около 84% из них, передает РИА «Новости».

«Если запрос не соответствует требованиям закона, «Яндекс» его отклоняет», – отметили в компании. Там также пояснили, что запросы, полученные из неофициальных каналов – по электронной почте или по телефону, – остаются без ответа и не включаются в статистику.

Больше всего запросов поступает на предоставление данных из «Яндекс.Почты», «Яндекс.Паспорта» и «Яндекс.Такси».

«Очень часто запросы к тому или иному сервису сводятся к предоставлению данных из «Яндекс.Паспорта». Например, это может быть запрос о пользователе, который использовал один из сервисов «Яндекса» для мошенничества», – отметили в компании. В «Яндексе» подчеркнули, что доступ к содержимому почтового ящика предоставляют только по судебному решению.

Напомним, в июне 2019 года ФСБ отправила «Яндексу» запрос на ключи шифрования переписки пользователей «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Утверждалось, что компания отказалась передать эти данные.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ФСБ ключи шифрования «Яндекса».