 

Ученых наградили за скрытность подлодок – носителей «Цирконов»

27.10.2020, 6:12, Новости дня

Специалисты, разработавшие ядерную установку и обеспечившие скрытность атомных подлодок «Ясень» – будущих носителей гиперзвуковых ракет «Циркон», получили премию правительства России.

Награда достанется коллективу под руководством генерального конструктора «ОКБМ Африкантов» Дмитрия Зверева, информирует РИА «Новости».

Уточняется, что проведенные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы обеспечивают безопасность, надежность и скрытность субмарин.

Летом стало известно, что подлодки «Ясень-М» получат гиперзвуковое оружие. Субмарины проекта «Ясень-М» имеют водоизмещение 13 тыс. 800 тонн, глубину погружения 520 метров, их экипаж составляет 64 человека, автономность – 100 суток, подводная скорость – 31 узел. Подлодки вооружены минами, торпедами  диаметром 533 мм и крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс».

В начале октября из акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели в Баренцевом море. Ракета прямым попаданием успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 километров. Скорость полета ракеты составила более 8 Махов.

По плану, на вооружение комплекс будет принят в 2020-21 годах. Помимо морской версии, президент РФ Владимир Путин упоминал о разработке «Циркона» наземного базирования.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как сделать «Циркон» сверхоружием против США.



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