 

Ксения Собчак отдала сына Виторгану из-за заражения коронавирусом

27.10.2020, 6:10, Разное

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что заразилась коронавирусом. Из-за болезни она была вынуждена отдать сына Платона бывшему мужу Максиму Виторгану и уйти на самоизоляцию, об этом знаменитость заявила в эфире своего шоу «Док-Ток», которое ей пришлось провести удаленно.
Ксения Собчак не может точно сказать, сколько раз она переболела коронавирусом, поскольку летом у Платона результаты теста на наличие инфекции оказались положительными. Теперь телеведущая подозревает, что первый раз она могла заразиться именно тогда.

Шоу Ксении Собчак посетили врачи, они провели консилиум, в рамках которого отвечали на вопросы телеведущей, а также давали рекомендации зрителям. Так, они советовали при первых признаках ОРВИ или гриппа вызвать врача на дом, чтобы провести тест на коронавирус. Впервые о заражении Собчак стало известно 13 октября, но до настоящего времени журналистка не подтверждала свой диагноз.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Александр Рогов поделился модными советами о том, как подготовиться к онлайн-премьере фильма “(Не)случайные истории”

28.09 / Sohu: Новый российский тяжёлый огнемёт вызовет бессонницу у Пентагона

18.08 / Мнение: Управление конфликтами

06.07 / Иосиф Пригожин разгневал поклонников покупкой рыбы за несколько тысяч долларов

01.10 / «Лучше исчезни»: Любовнице Тарзана поклонники Королевой угрожают тюрьмой

16.08 / Лукашенко поручил перебросить бригаду десантников из Витебска в Гродно

05.07 / “Уходим на каникулы”: Марина Ким не скрывает третьей беременности

19.10 / Что хочет получить Путин от конституционной реформы в Белоруссии

02.09 / В Германии коронавирус стал причиной диабета I типа у пациента

28.09 / “Нехватка Т-киллеров”: Ученые рассказали о причине особой опасности коронавируса для пожилых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска