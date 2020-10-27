Ксения Собчак отдала сына Виторгану из-за заражения коронавирусом

27.10.2020, 6:10, Разное

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что заразилась коронавирусом. Из-за болезни она была вынуждена отдать сына Платона бывшему мужу Максиму Виторгану и уйти на самоизоляцию, об этом знаменитость заявила в эфире своего шоу «Док-Ток», которое ей пришлось провести удаленно.

Ксения Собчак не может точно сказать, сколько раз она переболела коронавирусом, поскольку летом у Платона результаты теста на наличие инфекции оказались положительными. Теперь телеведущая подозревает, что первый раз она могла заразиться именно тогда.

Шоу Ксении Собчак посетили врачи, они провели консилиум, в рамках которого отвечали на вопросы телеведущей, а также давали рекомендации зрителям. Так, они советовали при первых признаках ОРВИ или гриппа вызвать врача на дом, чтобы провести тест на коронавирус. Впервые о заражении Собчак стало известно 13 октября, но до настоящего времени журналистка не подтверждала свой диагноз.