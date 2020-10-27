Врачи раскрыли новую причину бессимптомного течения коронавируса

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27.10.2020, 6:08, Новости дня

Отсутствие симптомов коронавируса может указывать не только на особенности организма, но и быть связано с возбудителем болезни, рассказал вирусолог научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Сказать твердо, что это особенности человека, – достаточно сложно. Кроме того, самый главный вопрос: в чем дело, какие это особенности? На этот вопрос нет ответа», – рассказал Альштейн РБК.

Между тем директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович предположила, что толерантность к коронавирусу могла появиться после заболевания бета-коронавирусом. По ее словам, белки-шипы бета-коронавируса явялются главным антигеном, вследствие чего люди приобрелим к ним иммунитет. Она также пояснила, что есть пять типов данного вида вируса, которые могут инфицировать человека.

Ранее ученые из Германии выяснили механизм подавления иммунитета коронавирусом в организме человека

За минувшие сутки в России выявили 17 тыс. 347 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,5 млн случаев заболевания.



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