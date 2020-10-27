 

Евро опустился ниже 90 рублей

27.10.2020, 6:08, Новости дня

Евро в ходе валютных торгов Мосбиржи опустился на 0,34% к закрытию предыдущей сессии – до 89,98 руб.

Информацию об этом со ссылкой на данные торговой площадки по состоянию на 16.53 мск, передает ТАСС.

В последний раз евро торговался ниже 90 рублей 25 сентября.

Утром в понедельник курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,55%, до отметки в 76,54 рубля, курс евро достиг 90,61 рубля.



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