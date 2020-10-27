Евро опустился ниже 90 рублей
27.10.2020, 6:08, Новости дня
Евро в ходе валютных торгов Мосбиржи опустился на 0,34% к закрытию предыдущей сессии – до 89,98 руб.
Информацию об этом со ссылкой на данные торговой площадки по состоянию на 16.53 мск, передает ТАСС.
В последний раз евро торговался ниже 90 рублей 25 сентября.
Утром в понедельник курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,55%, до отметки в 76,54 рубля, курс евро достиг 90,61 рубля.
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