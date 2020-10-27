 

Собчак рассказала о перенесенном COVID-19

27.10.2020, 6:08, Новости дня

Телеведущая Ксения Собчак в эфире программы «Док-ток» на Первом канале рассказала, что перенесла вызванное новым коронавирусом заболевание (COVID-19).

«Дело в том, что я перенесла коронавирус. Сейчас мне уже лучше, я дома, практически выздоровела, но не могу еще находиться в студии», – приводит ТАСС заявление Собчак в начале программы. По словам телеведущей, у нее была температура, кашель. Кроме того, Собчак сообщила, что в конце лета коронавирус перенес ее сын Платон.

Напомним, 13 октября Собчак опровергла появившиеся в некоторых СМИ сообщения о получении положительного результата теста на коронавирус.

Напомним также, 26 марта стало известно, что сенатора от Республики Тыва Людмилу Нарусову госпитализировали с подозрением на коронавирус. Позже Собчак сообщила, что тест Нарусовой на коронавирус оказался отрицательный, «диагноз – пневмония».



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