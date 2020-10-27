Мнение: Теракт в Искандеруне

27.10.2020, 6:05, Разное

В турецком Искандеруне (провинция Хатай) террорист-смертник пытался убить начальника полиции.

Но что-то пошло не так и завязалась перестрелка прямо на улице, которая закончилась самоподрывом смертника. Подельник террориста скрылся.

Сообщается о нескольких раненых. Судя по всему, местным силовикам удалось предотвратить серьезный теракт, выявив смертника почти на финишной прямой.

Стоит отметить, что в курдских соц.сетях заявляют, что это все постановки от турецких спецслужб, которые фабрикуют повод для очередного нападения на курдов.



Турецкая ГБ сейчас ищет вот это машину и водителя, который подвез смертника в центр Искандеруна.

Стоит отметить, что буквально недавно посольство США выпустило предупреждение для своих граждан в Турции относительно угрозы терактов.

Видимо что-то знали.