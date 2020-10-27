Резников: Отказываться от “Минска” в одностороннем порядке – это самоубийство

27.10.2020, 5:55, Новости дня

Выполнить Минские соглашения невозможно, однако выйти из них в одностороннем порядке – для Украины это самоубийство. Об этом сегодня в ходе программы “Хард с Влащенко” на телеканале “Украина 24” заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

“Отказываться от “Минска” в одностороннем порядке – это самоубийство, этого делать нельзя. Потому что это политико-дипломатические договоренности четырех стран: Германии, Франции, Украины и России. И на сегодняшний день лидеры нормандского формата встретились 9 декабря год назад в Париже и договорились об определенных вещах, которые можно выполнить, продемонстрировав, что “Минск” может “жить”, – подчеркнул Резников.

По его словам, если у Российской Федерации будет политическая воля уйти с Донбасса, то Минские соглашения можно выполнить.

“А нет никакой проблемы сесть на уровне лидеров нормандского формата и пересмотреть “Минск”, честно сказать, что вот здесь он работает, тут он может сработать, а тут он никогда не сработает. Давайте в спокойном режиме сделаем эту ревизию и перепишем”, – отметил министр.

Отвечая на вопрос журналистки о возможном пересмотре пунктов Минских соглашений, Резников сказал, что Россия будет к этому готова, когда ей станет ясно, что “позиция и Германии, и Франции, и США, и Великобритании на стороне Украины является для них настолько очевидной, что им просто невыгодна эта война”.

“Сегодня в РФ продолжают лелеять надежду, что они обвинят Украину якобы в нарушении Минских соглашений, и якобы из-за этого европейские страны, которые не хотели бы воевать, а хотели бы торговать, начали бы разрушать консенсус европейского сообщества и, возможно, снимут режим санкций”, – считает Резников.

Он высказал мнение, что РФ надеется на перемены в отношении США к Украине и РФ после выборов президента, что у Вашингтона больше будет симпатий к Российской Федерации.

“Я думаю, что тут они глубоко ошибаются. Есть такая философия “глубинного государства” в США – я уверен, что ничего плохого не произойдет”, – добавил Резников.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

5 сентября 2014 года ТКГ утвердила 12 пунктов Минских соглашений.

12 февраля 2015 года при посредничестве Германии и Франции были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации.