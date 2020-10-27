“50 человек госпитализировали, один – умер”. Виктор Ляшко рассказал о происшествиях на избирательных участках

27.10.2020, 5:55, Новости дня

Во время местных выборов, которые прошли в Украине 25 октября, с избирательных участков в больницы забрали 50 человек, один человек умер. Об этом 26 октября Громадському радіо сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

“Зарегистрировано 250 вызовов “скорой” на участки, 50 человек госпитализированы, один человек умер из-за остановки сердца до приезда “скорой”, – заявил Ляшко.

Он отметил, что члены участков и избиратели преимущественно соблюдали противоэпидемические требования.

“В целом выборы прошли с соблюдением санитарных норм, прописанных в постановлении Кабинета Министров. Грубых нарушений не было. Чаще всего нарушения на избирательных участках – это несоблюдение социальной дистанции и отсутствие щитков у членов избирательных комиссий”, – добавил замминистра.

По мнению главного санитарного врача, местные выборы не должны привести к всплеску COVID-19.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.