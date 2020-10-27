Чубаров обратился к международным организациям из-за “катастрофической эпидемиологической ситуации” в Крыму, связанной с COVID-19

27.10.2020, 5:55, Новости дня

В Меджлисе крымскотатарского народа призвали специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине и мониторинговую миссию ООН по правам человека посетить аннексированный Крым из-за “катастрофической эпидемиологической ситуации, вызванной высоким темпом роста заболеваемости COVID-19”. Об этом говорится в заявлении главы Меджлиса Рефата Чубарова, обнародованном на его странице в Facebook.

“Количество ежедневных случаев заболеваемости COVID-19 на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополя давно уже превысила уровень, который может быть обеспечен возможностями существующих медицинских учреждений и имеющегося персонала врачей, в результате чего многим пациентам, больным коронавирусом в тяжелой форме, отказывают в госпитализации, обрекая человека на верную смерть. Российская оккупационная власть Крыма скрывает от общественности и международных организаций объективную картину заболеваемости и смертности вследствие COVID-19. Медицинскому персоналу больниц строго предписано указывать в документах умерших причиной смерти одну из сопутствующих болезней пациента без указания на COVID-19”, – говорится в заявлении.

Засекреченной является информация об эпидемиологической ситуации в местах лишения свободы, где незаконно удерживаются политзаключенные.

“В медицинских и аптечных учреждениях временно оккупированного РФ Крыма отмечается постоянная нехватка наиболее востребованных врачами и их пациентами лекарств и медицинских препаратов, необходимых для лечения от COVID-19. Ежедневный анализ информации свидетельствует о том, что главной причиной катастрофического ухудшения эпидемиологической ситуации, которая грозит перерасти в массовую смертность жителей оккупированного Крыма, является избежание РФ как оккупационной державы мероприятий по защите здоровья и жизни населения оккупированной территории”, – отметил Чубаров.

Он призвал ООН, ОБСЕ, а также Всемирную организацию здравоохранения и Международный комитет Красного Креста во взаимодействии с правительством Украины принять безотлагательные меры по оказанию жителям Крыма качественного медицинского обслуживания в условиях пандемии.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/3330381337056997

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в России зарегистрировано уже более 1,53 млн инфицирований коронавирусом. РФ учитывает в своей статистике и больных COVID-19 из оккупированного ею Крыма. Официально в Крыму по состоянию на 26 октября заболело 8387 человек, 119 умерли. В Севастополе инфицировано 2037 человек, умерло 58 человек.