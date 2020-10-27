 

“Нафтогаз” в октябре поднял цену на газ для производителей тепла на 24%

27.10.2020, 5:55, Новости дня

НАК “Нафтогаз України” в октябре поднял оптовую цену на газ для производителей тепла, которые получают газ в рамках спецобязательств (ПСО). Об этом 26 октября сообщила пресс-служба компании.

Цена без НДС и стоимости транспортировки будет составлять 5374,1 грн за 1 тыс. м³.

“За период, который используется для расчетов, котировки на природный газ в Европе выросли по сравнению с сентябрьскими ценами на 26% из-за повышения спроса. Однако благодаря значительным запасам в подземных хранилищах газа в Украине цена газа для производителей тепла в октябре выросла по сравнению с прошлым месяцем на 24%”, – сообщили в пресс-службе.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика.

В августе “Нафтогаз України” повысила стоимость газа для населения при заключении контракта на год в период с 16-го по 30 сентября до 5,24 грн за 1 м³. В компании рост цен объяснили повышением стоимости газа на европейских газовых хабах накануне отопительного сезона.

В сентябре НАК не повышал цены на газ для населения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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