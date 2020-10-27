 

Мнение: Когда оскудеет казна Беларуси?

27.10.2020, 5:50, Разное

Будущее любой страны – это ее молодежь. Особенно наиболее целеустремленная, образованная, прежде всего студенты. Настоящее любой страны – это рабочие, это специалисты… Люди созидающие, производящие товары и услуги, платящие налоги…

Если в стране протестуют студенты и рабочие, у этой страны нет ни будущего, ни настоящего. А если протестующих поддерживают еще и старики – это катастрофа.

В Беларуси сегодня протестуют и студенты, и рабочие, и старики….

Долго ли протянет страны, в которой власть опирается исключительно на поддержку силовиков? Ровно столько, сколько в казне будут деньги, чтобы платить силовикам зарплаты и премии за служебное рвение. Опустеет казна, иссякнет и рвение. Ну разве что Россия выделит Лукашенко очередной кредит… Если, конечно, выделит.  В Кремле  не дебилы сидят, понимают, что надо бы подкопить денег, чтобы платить своим силовикам, если и в России начнутся протесты…

Фотографии отсюда ,  отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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