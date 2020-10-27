 

Лавров заявил о неспособности ЕС адекватно оценить происходящее в мире

27.10.2020, 5:48, Новости дня

Инициированные Германией и Францией санкции против россиян из-за произошедшего с Алексеем Навальным показывают неспособность Евросоюза адекватно оценивать происходящее в мире и стремление Брюсселя ставить себя вне закона, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью хорватскому изданию «Вечерни лист».

«Чего [только] стоит высокомерный отказ Берлина отвечать на многочисленные запросы нашей Генеральной прокуратуры по так называемому делу Навального, в прямое нарушение обязательств Германией по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года. Вместо уважения этого международно-правового документа представители Германии и Франции инициировали очередную порцию нелегитимных санкций ЕС в отношении российских граждан. Все это прискорбно и наглядно иллюстрирует неспособность Евросоюза адекватно оценить происходящее в мире, стремление ставить себя вне закона», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

Ранее Лавров заверил, что Москва не оставит без должной реакции «антироссийские выпады западных коллег, основательно подзабывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства». Министр иностранных дел выразил надежду, что в ЕС возобладает здравый смысл и в итоге диалог РФ с Евросоюзом будет восстановлен в полном объеме на принципах добрососедства, честности, предсказуемости и открытости.

На прошлой неделе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что РФ не будет терпеть хамство со стороны Запада и разочарована реакцией Германии на осложнения в отношениях.

В прошлый четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ряд западных стран во главе с США «не демонстрируют готовность наладить взаимоуважительный диалог с другими участниками межгосударственного общения». В прошлую среду Лавров выразил уверенность, что нынешняя линия Евросоюза в отношении РФ без последствий не останется. Днем ранее глава МИД РФ предупредил, что Москва может перестать вести диалог с Брюсселем, если в Европе не осознают необходимость взаимного уважения между партнерами.



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