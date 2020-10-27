Эксперт прогнозирует совместную атаку НАТО и Украины на Крым

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27.10.2020, 5:43, Разное

Эксперт обратил внимание, что самолеты британских военно-воздушных сил регулярно летают вблизи российских причерноморских баз, в том числе рядом с Крымом. Самолеты королевских ВВС взаимодействовали с ракетоносцами США B-52H и украинскими истребителями.

Родюков не исключил, что в Черное море войдут авианосные группы НАТО для поддержки действий Вооруженных сил Украины против Крыма. “И первым в таких рядах будет, по-моему, английский авианосец Queen Elizabeth”, – приводт мнение военного эксперта портал “Политнавигатор”.

Он напомнил о недавнем визите в Лондон президент Украины Владимира Зеленского. Он подписал там соглашения, которые открывают британским войскам путь на Украину, заявил политолог.

Кроме того, он напомнил о словах министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о возможном открытии британской базы в Николаевской области. Это не пустой звук, предупредил Родюков.

В выступлении перед депутатами Верховной рады 20 октября Владимир Зеленский анонсировал строительство двух военно-морских баз на Черном море. Также Киев получит от Лондона кредит в 1,2 миллиарда фунтов на укрепление армии.

Бывший член горсовета Одессы Игорь Дмитриев считает, что анонсированные президентом базы будут представлять собой логистические центры со взлетно-посадочными полосами. НАТО может оперативно разместить там военнослужащих и технику, заметил политик.

Ранее украинский лидер встречался с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он заверил Владимира Зеленского в поддержке территориальной целостности страны и непризнании российского Крыма.

Украина начинает строить две государственные военно-морские базы “для защиты Черноморского региона”, – заявил Зеленский.
Он опять совершает огромную глупость – ставит в одном предложении “Украина” и “строить”. Слово “строить” там давно пора декоммунизировать и забыть.

— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) October 20, 2020



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