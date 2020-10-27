 

А Рунете снова расплодились мошеннические сайты

27.10.2020, 5:15, Новости дня

Эксперты снова заговорили о значительном увеличении мошеннических сайтов, которые умело маскируются под интернет-страницы, принадлежащие владельцам известных брендов.

Впрочем, у подделок есть и общие отличия от настоящих сайтов. Например, домены регистрируются с названием известных торговых марок, но окончанием – off. Как правило, при этом сообщают о каких-либо распродажах, говорят специалисты по кибербезопасности.

По словам экспертов, уже выявлено почти две сотни поддельных доменов, зарегистрированных одной и той же российской структурой, использующей заграничные ресурсы. Эту же самую компанию не раз уличали в распространении вредоносных файлов, а также в фишинге и других незаконных действиях в сети.



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