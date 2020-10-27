Создан OLED-экран с разрешением 10 тысяч пикселей на дюйм

27.10.2020, 5:15, Новости дня

Инженеры сумели создать OLED-экран с разрешением, которое в два десятка выше, чем у современных смартфонов, сообщает журнал Science. Это стало возможным, благодаря новой технологии производства таких устройств.

Результатом стал показатель 10 тысяч пикселей на каждый дюйм площади панели, уточняют специалисты. Напомним, что технология OLED позволяет создавать панели, обеспечивающие высококачественное изображение. Но это не все ее преимущества. Панели получаются легкими, гибкими и потребляющими мало энергии.

В данном случае речь идет о новом этапе развития этой технологии, отмечают эксперты. Достижение стало возможным после того, как разработчики позаимствовали некоторые компоненты у солнечных панелей.