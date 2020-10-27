 

Приложение Google Docs загрузили более миллиарда раз

27.10.2020, 5:15, Новости дня

Как сообщает магазин Google Play, количество загрузок приложения Google Docs с его страниц уже превысило один миллиард раз. Данный продукт относится к средней категории популярности, напоминает разработчик. У Google есть более востребованные ПО и сервисы. Однако для Google Docs миллиард загрузок – настоящее достижение.

Google Docs выведен на рынок программного обеспечения примерно шесть лет назад. Отметку в полмиллиарда загрузок приложение пересекло в 2018 году.

Популярность продукта стала стремительно расти в последнее время, говорят аналитики. Они связывают увеличение спроса с пандемией, оставившей многих пользователей дома. Им понадобился не только этот, но и другие качественные продукты.



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