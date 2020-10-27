Пульсоксиметр: что важно знать об этом приборе

27.10.2020, 5:10, Разное



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Зачем знать, сколько кислорода в крови?

Сатурация косвенно может рассказать о том, насколько хорошо работают легкие. Она не объяснит, в чем проблема, но поможет вовремя насторожиться.

Как работает пульсоксиметр?

Пульсоксиметр определяет, насколько яркая наша кровь. Чем ярче – тем больше кислорода. Артериальная кровь более яркая, потому что в ней кислорода больше. В венозной крови – меньше – и она более темная. Эта особенность лежит в основе работы пульсоксиметра.

На одной стороне прибора находится источник света, а на другой – принимающий датчик. Когда вы кладете палец в пульсоксиметр, он пропускает световые волны разной длины через пульсирующую кровь. Эти лучи просвечивают гемоглобин – белок красных кровяных клеток, который переносит кислород. Не весь гемоглобин присоединяет кислород, но «пустого» белка в норме меньше.

Оксигемоглобин и гемоглобин без кислорода поглощают световые волны разной длины. Пульсоксиметр анализирует количество пропущенного света и переводит информацию в цифры. Так мы узнаем, сколько процентов нашего гемоглобина насыщено кислородом.

Какие цифры считаются нормой?

Сатурация от 95% и выше считается нормой здоровых людей.

В некоторых ситуациях насыщение крови кислородом может быть и ниже. Это возможно при хронических проблемах с дыхательной системой. Например, хронической обструктивной болезни легких, которая часто встречается у курильщиков. Обычно организм таких людей адаптирован к более низким показателям сатурации.

Что может пойти не так?

Показатели пульсоксиметра могут снижаться не только из-за низкого уровня кислорода в крови. Вот несколько возможных проблем, на которые стоит обратить внимание.

Накрашенные ногти

Лак для ногтей может повлиять на точность считывания данных. Особенно пульсоксиметр не любит голубой, бежевый, фиолетовый и белый лаки. То же касается татуировок на кончиках пальцев или синяков: они могут снижать показатели кислорода.

Кстати, очень длинные или искусственные ногти тоже могут стать помехой. Они затрудняют правильное введение пальца в зажим.

Холодные руки и низкое давление

Холод сужает сосуды и кровь по пальцу проходит медленнее. То же самое происходит при сниженном «верхнем» давлении, меньше 80 мм.рт.ст. Кровь просто не успевает доходить до кончиков пальцев с нужной скоростью. Пульсоксиметр не может считать пульсовую волну и выдает неверные результаты.

Не тот палец и лишние движения

Для точного измерения палец должен быть хорошо зафиксирован в пульсоксиметре. Хорошо – это значит, не слишком туго и не слишком свободно. Для этого стоит выбрать правильный палец и не двигать рукой. Если вы приподнимите руку или будете проводить измерение на весу, сатурация на мониторе может оказаться ниже, чем есть на самом деле.

Небольшой эксперимент показал, что правильнее всего измерять уровень кислорода в крови на среднем пальце ведущей руки. Разница по сравнению с мизинцем и со средним пальцем неведущей руки оказалась существенной.

Это значит, если вы правша, цепляйте прибор на средний палец правой руки, если левша – левой. Впрочем, в больнице часто используют пульсоксиметр на указательном или безымянном пальце. Такое тоже не возбраняется. Большой палец не подходит, потому что может быть плохо зафиксирован между пластинок пульсоксиметра.

Лишний свет

Если использовать прибор при слишком ярком свете – дневном или искусственном – он может исказить показатели сатурации. Об этом предупреждает ВОЗ. Важно, чтобы никакой дополнительный источник света не проник между зажимами. Для этого надо плотно зафиксировать палец, чтобы он не проскальзывал между пластинками, и не держать руку прямо под источником света.

Неработающие батарейки

Очевидный момент, который можно случайно упустить.

Как избежать ошибок в измерении?

Проводите измерения в спокойном состоянии и сидя.

Выберите палец на ведущей руке без лака и без синяков.

Надежно зафиксируйте палец между зажимами пульсоксиметра ногтем вверх.

Положите руку на ровную поверхность. Проследите, чтобы она не была приподнята: кровь не должна оттекать от кончика пальца.

Процент насыщение крови кислородом пульсоксиметр покажет через 10-20 секунд. Для надежности можно продолжить измерение в течение нескольких минут. Так прибор сумеет дольше анализировать данные и выдаст более точное среднее значение.

Если вам кажется, что пульсоксиметр ошибается, проверьте его на других людях, которых вы считаете здоровыми.