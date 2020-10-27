 

Армения высоко оценила роль РФ в урегулировании конфликта в Карабахе

27.10.2020, 5:08, Новости дня

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в ходе телефонной беседы с российским коллегой Николаем Патрушевым высоко оценил роль РФ в деле урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Совбеза Армении.

«В ходе беседы с Патрушевым Григорян коснулся ситуации на границе Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика – прим. ВЗГЛЯД) и Азербайджана, подчеркнул факт развязанной Азербайджаном войны, а также дестабилизирующего вмешательства Турции. Он также высоко оценил роль РФ в деле урегулирования конфликта. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев подчеркнул необходимость мирного и дипломатического урегулирования конфликта», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.



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