В ОБСЕ раскритиковали решение Зеленского провести опрос в день выборов

27.10.2020, 5:08, Новости дня

Инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским всеукраинский опрос предоставил правящей партии «Слуга народа» неправомерное преимущество в ходе голосования, сообщила глава Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.

«Опрос, который был предложен президентом Владимиром Зеленским и который происходил рядом с избирательными участками и был профинансирован его партией, создавал некоторое неправомерное политическое преимущество и размывал границы между государством и партией», – цитирует ТАСС Гисладоттир.

Она также сообщила, что решение украинских властей не проводить местные выборы на территории 18 подконтрольных правительству Киева районов Донецкой и Луганской областей не было достаточно прозрачным и не предоставило возможности в полной мере обеспечить соблюдение прав граждан, что обозначилось на общественном доверии.

Кроме того, Гисладоттир отметила, что власти Украины организовали местные выборы на профессиональном уровне. «Мы наблюдали, что избирательный процесс проходил спокойно, все процедуры были соблюдены», – добавила она.

Ранее в Комитете избирателей Украины заявили, что инициированный Зеленским всеукраинский опрос по важным для страны темам «реально провалился».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в день выборов в органы местного самоуправления 25 октября инициировал проведение всеукраинского опроса по важным для страны темам. Большинство участников опроса в рамках местных выборов на Украине поддержали сокращение числа депутатов Верховной рады с 450 до 300, легализацию каннабиса и введение пожизненного заключения для коррупционеров, свидетельствуют данные exit poll социологической группы «Рейтинг».