Мишустин: Объявлять о победе над коронавирусом рано

27.10.2020, 5:08, Новости дня

Ситуация с распространением коронавируса остается сейчас достаточно сложной, говорить о полной победе над ним рано, выразил мнение премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«К сожалению, фактор неопределенности сохраняется. Наверное, объявлять о полной победе над коронавирусом рано. Ситуация достаточно сложная», – передает ТАСС его слова.

Мишустин также добавил, что завершается работа над так называемым нулевым чтением бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. По его словам, работа над бюджетом проходила в столь сложных условиях впервые за долгие годы. Помимо санкций и низких цен на нефть в этом году возникли социально-экономические риски – они были вызваны в первую очередь ситуацией с коронавирусом.

Премьер заметил, что на фоне этих факторов произошло существенное сокращение доходной базы бюджета. В то же время понадобились «дополнительные серьезные ресурсы, чтобы защитить жизнь и здоровье» россиян и поддержать экономику в сложное время, заметил премьер. Также он подчеркнул, что многие из принятых решений по поддержке граждан и экономики продолжают действовать сейчас и будут работать далее, на перспективу.

«В таких условиях бюджет получился, я бы сказал, напряженным. Есть и дефицит в нем, но он направлен в первую очередь на поддержку людей. На это нацелены все наши национальные ресурсы, которые нам удалось в том числе сконцентрировать в текущем моменте», – сказал Мишустин.

Ранее американские ученые предупредили об усугублении ситуации с коронавирусом зимой, могут потребоваться более строгие меры контроля, чтобы снизить риск новых вспышек.