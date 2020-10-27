Вопрос дня: Почему при коронавирусе пропадают вкусы и запахи?

27.10.2020, 4:48, Новости дня

Коронавирус вызывает воспалительный отек в области обонятельной луковицы, обонятельных зон. Поэтому временно исчезает чувство обоняния, а также частично или полностью на период болезни теряется вкус пищи.

Каждый второй пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция» сталкивается с потерей обоняния и вкуса. Что из этого неприятнее, сказать сложно. Так устроен человеческий мозг, что если сигнал о вкусной еде не пойман обонянием, есть все шансы, что даже блюдо от шефа будет восприниматься как картон. Отсюда и все эпичные истории людей, сопоставивших свою реакцию на еду и вероятность заражения ковидом. В большинстве случаев именно отсутствие реакции послужило сигналом к вызову врача.

«Коллеги поставили на стол тарелку с апельсинами. Шесть свежих апельсинов, разрезанных на кружки. Я подняла голову от ноутбука и вдруг поняла: в метре от меня то, что должно пахнуть на весь кабинет и общий коридор тоже, давать резкий узнаваемый запах, теперь не пахнет. Совсем», – рассказывает москвичка Анна. Через полчаса были вызваны врачи. Ковид подтвердился.

Пирожные перестают быть сладкими, кофе вообще не пахнет и не имеет вкуса, фастфуд не вызывает никакой реакции. Или вот еще пример: «Разом перестал ощущать вкусы. Попробовал имбирь – не узнал. Попробовал васаби – и не понял, что это васаби».

Одними из первых о причинах потери обоняния написали исследователи из Гарварда. Этим летом в журнале Science Advances вышла научная статья международной группы исследователей под руководством нейробиологов из Гарвардской медицинской школы, в которой ученые рассказали, что определили тип обонятельных клеток в верхней части полости носа, наиболее уязвимых перед вирусом SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

«Наше открытие указывает на то, что изменения в обонянии пациентов, вызываемые новым коронавирусом, связаны не с прямым инфицированием нейронов, а с воздействием на работу поддерживающих клеток», – рассказывает автор исследования Сандип Роберт Датт.

Это означает, что в большинстве случаев инфицирование SARS-CoV-2 не приводит к постоянному повреждению нервных сетей и потому не приводит к полной потере обоняния.

Аналогично объясняют пищевую реакцию и российские инфекционисты: временная потеря обоняния или аносмия – основной неврологический симптом, которым сопровождается течение инфекции. «Вирус вызывает воспалительный отек в области обонятельной луковицы, обонятельных зон. Поэтому временно исчезает чувство обоняния – частично или полностью, а также вкус пищи», – отметил порталу «Москва 24» врач-инфекционист Георгий Викулов.

В том, что короновирусная потеря обоняния – это неврологическая история, его поддерживают другие российские инфекционисты.

Что об этой истории известно ученым и врачам сегодня?

По данным калифорнийских медиков, аносмия при ковиде встречается в 27 раз чаще, чем при любом другом вирусном заболевании.

Нейроны поражаются временно, благодаря чему обоняние и вкус возвращаются в течение нескольких недель. (Если бы поражение нейронов было полным, а не блокировкой за счет отека, срок восстановления мог бы занять несколько месяцев.)

Вкус теряется чаще обоняния. Например, у тех же калифорнийских пациентов в апреле 68% людей с подтвержденным ковидом не чувствовали запахи, а 71% не узнавал вкус любимых блюд.

Остается один вопрос: почему организм идет на эту жертву? Одна из версий ученых – организм пытается нас спасти с наименьшими потерями.

«Обонятельные рецепторы, которые идут к мозгу и, по сути, являются наиболее коротким путем к нему, они «совершают самоубийство», чтобы не подпустить к нему вирус», – считает Даниэлла Рид, заместитель директора Monell Chemical Senses Center в Пенсильвании. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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