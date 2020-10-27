 

Пекин осторожно приветствовал намек Владимира Путина на военный союз России и Китая

27.10.2020, 4:45, Разное

  • Президент РФ сказал, что идея официального пакта между Москвой и Пекином «безусловно возможна», хотя в настоящее время эта перспектива кажется отдаленной.

  • Комментарии можно  рассматривать как знак доброй воли, поскольку отношения между Китаем и США продолжают ухудшаться

Jun Mai in Beijing      Published:  25 Oct, 2020

Китайские солдаты во время учений в РФ в прошлом месяце. Фото: EPA-EFE

Пекин осторожно приветствовал предположение Владимира Путина о возможном военном союзе между Россией и Китаем – это  был  первый раз, когда российский лидер сделал такое предположение после краха пакта между Сталиным и Мао Цзэдуном.

В пятницу, на заседании Валдайского дискуссионного клуба, российского форума по международным делам, его спросили о возможности такого альянса и он ответил: «Мы всегда считали, что наши отношения достигли такого уровня сотрудничества и доверия, что это не обязательно, но теоретически это конечно можно себе  представить».

Он продолжил, что военные двух стран уже работают в тесном сотрудничестве, и «время покажет, как это будет развиваться дальше. Пока мы не ставили перед собой эту цель. Но, в принципе,  этого исключать не собираемся. Так что посмотрим».

Некоторые китайские обозреватели отметили, что, хотя этот  альянс и маловероятен,  но  даже разговор о нем  можно рассматривать как знак доброй воли.

Комментарии были сделаны на фоне постоянно ухудшающихся отношений между США и Китаем и  сделаны в тот же день,  когда  Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с яро  националистической речью по случаю 70-летия вступления Китая в корейскую войну.

Среди других слегка завуалированных критических замечаний в адрес Вашингтона Си сказал, что военные страны полны решимости разгромить интервентов, и предостерег от любых попыток расколоть  нацию.

Официальный ответ Пекина на комментарии Путина был уклончивым, но представитель министерства иностранных дел сказал, что они «демонстрируют высокий уровень и особый характер наших двусторонних связей».

Пресс-секретарь Чжао Лицзянь также сказал: «Нет пределов  для  традиционной китайско-российской дружбы  и нет  никаких  запретных зон  для расширения нашего сотрудничества».

Хотя формальный альянс маловероятен, это предложение было явным признаком солидарности в период президентской кампании в США, в  ходе  которой   Дональд Трамп и Джо Байден спорили о том, кто лучше всего справится с вызовом, брошенным Китаем, говорят аналитики.

«И Китай, и РФ являются объектами критики на президентских выборах в США, и Путин пытается показать, насколько прочны эти связи», – сказал Ли Лифань, исследователь Шанхайской академии общественных наук.

Ли добавил, что демонстрация солидарности также является своего рода   посылом  новому  Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, ограничивающем ядерные арсеналы США и России, к которому Вашингтон пытается заставить  присоединиться  Китай.

На прошлой неделе высокопоставленные официальные лица РФ и США дали понять, что обе стороны близки к подписанию соглашения о краткосрочном продлении   Договора  до истечения срока его  действия  в феврале.

В пятницу Путин заявил, что РФ не против присоединения Китая, но предположил, что Пекин не должен быть единственной ядерной державой, на которую будут оказывать давление, чтобы присоединиться, в  то  время  как  Великобритания и Франция не собираются присоединиться [к  Договору].

Ли сказал, что шансы на создание военного союза между Россией и Китаем по-прежнему малы, потому что это обяжет обе стороны защищать друг друга в случае нападения, добавив, что «в этом нет необходимости, лучше пусть это  будет молчаливое согласие».

Он также отметил, что Китай по-прежнему является частью Движения неприсоединения, группы из 120 развивающихся стран мира, которые формально не связаны ни с одним крупным  политическим  блоком – что Китай на протяжении десятилетий рассматривал как ключевой элемент своей независимой внешней политики.

Ли сказал, что более тесные связи и сотрудничество с Россией были в интересах Китая, особенно в вопросах глобального управления, где у них много общего.

В июле оба министерства иностранных дел заявили, что объединились для борьбы с «дезинформацией» из «определенных стран». В сентябре министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи со своим российским коллегой приветствовал взаимную поддержку обеих сторон в ответ на «экстремистские силы в Соединенных Штатах».

Но также были сообщения о том, что российские официальные лица, включая самого Путина, в частном порядке высказывали сомнения в отношении Китая на встречах с американскими официальными лицами.

В недавней книге Боба Вудворда об администрации Трампа Rage сообщается, что российский лидер назвал Китай «крупнейшей вышедшей из-под контроля страной на планете» во время апрельского разговора с Трампом – комментарии, которые не вошли в пресс-релиз.

При Владимире Путине и Си Цзиньпине отношения между двумя странами неуклонно улучшались. Фото: AP

Бывший советник США по национальной безопасности Джон Болтон также написал в своих мемуарах «Комната, где это случилось», что министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал ему, что он согласен с тем, что другой договор о контроле над ядерными вооружениями –  Договор о ракетах средней и меньшей дальности, больше не имеет силы, вследствие усиления  потенциала  Китая  и  его технических  возможностей  после   1987 года

Китай и Советский Союз подписали Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи в 1950 году, через несколько месяцев после основания Китайской Народной Республики. Но отношения резко ухудшились после смерти Сталина, в какой-то момент поставив две страны на грань войны.

Последующее улучшение отношений набрало обороты при Путине и Си, но ещё  в декабре прошлого года российский лидер настаивал на том, что РФ не планирует военный союз с Китаем.

Ши Иньхун, профессор международных отношений Университета Жэньминь и советник Государственного совета  и  кабинета министров Китая, сказал, что его последние замечания могут быть попыткой натравить Вашингтон и Пекин друг на друга.

«Напряженность в  отношениях между США и Китаем настолько велика, что возможен военный конфликт. Вероятность того, что РФ захочет быть союзником Китая, очень мала», – сказал он.

«В основном это знак стремления РФ быть важным нейтральным игроком, чтобы заставить Соединенные Штаты или Китай пойти на важные уступки».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10 / На Камчатке завели дело о нарушении хоздеятельности после загрязнения воды в океане.

28.07 / Занзибарцы вместо таджиков

18.10 / В Петербурге мужчина спрятал в шкаф тело задушенной пенсионерки

20.09 / Раритет: Сталинский стиль в Прибалтике

29.07 / Американские ученые уверены, что коронавирус появился еще 2012 году

27.09 / Мнение: Бои в Карабахе. 27.09.2020

12.08 / Загадочное существо на пляже Великобритании – еще один монстр из глубин океана?

04.08 / Торт в виде яхты и посиделки у костра: Хайди Клум и Том Каулитц отметили первую свадебную годовщину

08.09 / Диетологи назвали лучший продукт для здоровья сердца и мозга

07.10 / Мнение: Америка против борщевика, проект Макнамары и брак в 1978 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска