О чём грустит Ксения Бородина? – Личное мнение

27.10.2020, 4:40, Разное

Семилетний мальчик сломал позвоночник в одном парков развлечений TeikaBoom. Пишут, что бизнес принадлежит Ксении Бородиной.



Фото: Соцсети

Не факт, что Бородина является владелицей TeikaBoom: инстаграмщицы часто работают недорогими зазывалками в заведения, которые им не принадлежат.

Впрочем, это неважно, кому принадлежит TeikaBoom.

Во всей этой трагичной ситуации важны три момента.

1) У семилетнего ребёнка сломан позвоночник.

Это — явное нарушение техники безопасности. В нормальных заведениях детям, которые туда приходят играть, позвоночники не ломают.

2) Бородина активно зазывала и зазывает в TeikaBoom наивных людей, которые ей верят.

3) Никаких комментариев по поводу травмированного мальчика Ксения не дала.

Да, вы всё правильно поняли: Бородина, которая выкладывает в сториз каждый свой пук и даёт идиотские комментарии по поводу всего, включая расовые взаимоотношения в американском обществе, отмолчалась по поводу перелома позвоночника у ребёнка! В заведении, куда она затащила его родителей своим собственным именем!

Именно так выглядит смачный плевок в людей. Отмолчаться в такой ситуации — это значит показать людям средний палец, ухмыльнуться и сказать: «Отсосите!»

Впрочем, по поводу случившегося высказался представитель Бородиной по имени Лев.

Вот что он заявил дословно:

«Мне неинтересно, кто и где упал, я занимаюсь рекламой».



Ксении тоже, видимо, неинтересно, кто и где упал. Она тоже активно занимается рекламой и, ко всему прочему, в данный момент грустит.

Грустит не потому, что в заведении, куда она затаскивает людей, ребёнку сломали позвоночник, а потому, что у неё заканчивается отпуск.

Как же мне всегда грустно , когда остаётся последний денёк на море всегда… особенно , если тебе очень подходит климат , природа и море просто великолепное ох… наслаждаемся перед отлетом.



У семилетнего мальчика сломан позвоночник а, может, и судьба. Его родители, уверена, — в ужасе. Им — страшно, ребёнку — больно. Непонятно, что будет дальше. Вчера в семье всё было хорошо, а сегодня у ребёнка — травма, которая повлияет на его дальнейшую жизнь.

В этот же самый момент у Ксении подходит к концу попойка и обжираловка в Турции, и ей тоже, поверьте, несладко.

Вы всё ещё верите в то, что инстаграмным давалкам, хабалкам и дурам есть хоть малейшее дело до вас и ваших детей? Или вы отдаёте себе отчёт в том, что вы — для них не более чем стадо, которому можно впарить говно-рекламу?

После этого случая Бородина должна стать нерукопожатной в любом цивилизованном обществе. Впрочем, туда её и сейчас не пускают.