Мнение: Письмо: “Сто раз насильно поцеловал”

27.10.2020, 4:30, Разное

Третье письмо этого автора сами разбирайте.

Будет и четвертое, так как у него ведущая Выскочка, а Училка векторная, то есть он как Ученица будет писать и писать свои курсовые.

В этом письме он сначала пишет почти как нерыба. Багов и корон практически не видно. Спонтанности достаточно.

Все-таки не зря в моем блоге сидит и на тестах в чате зажигает. В первом письме зря так меня огорчил.

Но в конце все равно в рыбу сполз. Так же примерно как Марат из истории с 19-го теста. Только этот еще меры не знает.

В общем, сами читайте.

argundos

Здравствуйте, Эволюция!

Спасибо Вам за разбор двух моих предыдущих писем: https://evo-lutio.livejournal.com/1266570.html https://evo-lutio.livejournal.com/1266804.html. Поймал себя на том, что перечитываю с наслаждением второй разбор по нескольку раз, а первый так и не освоил толком. Поэтому заставил себя все-таки читать первое письмо, ведь от похвал я тупею.

Хотел бы попасть на разбор еще раз, но написать уже про другую девушку, как бы это смешно не звучало из уст необычного рапана. Надеюсь фортуна улыбнется мне еще раз.

Заселился я в хостел, как полагается в стандартной комплектации плохого ресурса Экономики. Нет бы выбрать кров поближе, но найти самый далекий от работы хостел надо постараться. И я постарался.

Там я познакомился с А. за две недели до событий второго письма. При первой встрече она поздороволась со мной с улыбкой на лице, а я ответил сухо и был задумчив. А все потому, что я недоумевал, что делает Диана Коркунова в Богом забытом хостеле? Но это оказалась не она, просто похожа внешне и улыбкой.

Через минуту она села за стол в кухне, я подогрел свою еду и спросил, могу ли я к ней подсесть. Она согласилась, и там мы уже начали знакомиться. Она оказывается учится на медика и я не поверил. Я сказал ей, что смотрел детективный сериал “Менталист”, там в одном эпизоде героиня-воровка притворялась терапевтом, а главный герой ее раскусил, так как для медика она слишком эмоциональна, как и сама А. Что у врачей тоннами лекции убивают все эмоции. Потом описал ей краткий сюжет сериала, так как сама попросила. Потом перекинулись контактами и подписались друг на друга в инсте.

Перекинулись еще парой слов, я рассказал ей о приключениях друга, который порезал руку о сломанное зеркало, что даже кость была видна. В поликлинике при входе его уборщица ругала за то, что пол только помыт, а он своим визитом добавил ей работы. Много еще чего интересного в том приключении там было, после его рассказа мне показалось, будто он в сериале Южного Парка оказался, а не в реальной жизни.

Оказалось, что она учится в том же городе, где я родился. И оказывается она живет в том же районе, где рос я. Спустя почти неделю я узнаю, что она и тот самый друг из той же племени, а спустя две узнаю, что она еще и терапевт в том же доме, где рос я. А познакомились мы в хостеле, куда не обязан был прийти, но на 3 дня пришел по счастливой случайности. Просто мой младший брат жил близко, а я забыл несколько вещей забрать у него.

На следующий день у нее был вечером поезд обратно в мой родной город, а я попросил ее написать мне, когда она соберется. Хотел ее проводить. Она согласилась. Попросила музыку, скинул из своей библиотеки самого разгого жанра пять любимых. Первая песня оказалось то, что она искала.

Просьбу она проигнорировала, меня не уведомляла. Я уже думал, что она опаздывает. Звоню ей, а она оказывается уже в вокзале. Хорошо моя работа находится рядом с вокзалом. Была пятница, скоро конец рабочего дня, отпросился пораньше. Зашел в магазин, купил снэков, йогурт и лапшу на дорогу и побежал к ней.

Десять минут с ней у меня оказалось в запасе, ей пришлось ехать зайцем, так как за день до этого она купила поезд не на тот маршрут, а вернуть было поздно. Так как ехать так ей впервые, по несколько раз спрашивала, будет ли все нормально, не кинут ли ее. Я уверял, что не кинут и делал попытки обнимать.

Я попросил ее написать мне, когда она вернется и дальше уже я звонил ей по вечерам. Сначала через день. Потом каждый день. Звонок был по моей инициативе. В основном звонок кончался, потому что зарядка садилась, а в квартире сеть не ловила. Почти в каждом звонке она говорила, как влюбилась в город А, как хочет переезда туда. Что не хочет ждать год, а хочет уже сейчас.

Спустя две недели я полетел в свой родной город к ней и забрать вещи в А. Договорился в пятницу о свидании в кафе. Сел я не напротив, а вот прям рядом к ней. Она легла на мое плечо, а потом я ее обнял. Разговоров я не помню, сидели в обнимку и делал попытки поцеловать ее в губы. Она разговаривает тихо, я говорю, что плохо слышу. Подносил ухо к ее губам, а потом пытался целовать. Она улыбалась, но ругала меня. Задавала риторический вопрос, какая это у нас встреча. Третья? На что я ей отвечал, что в хостеле она говорила, будто меня уже знает и моя физиономия ей знакома. И все новые и новые попытки целовать.

Когда она отворачивалась, я приходил в себя и “недоумевал”, что же на меня нашло. Наливал ей чай и себе чай. Опять новая попытка поцеловать. Опять она отвернулась. Я говорю, что наверное что-то подсыпали в чай, я не знаю, что на меня нашло.

Там было очень много попыток, я приводил аргументы, что летел тысячу километров, но не удостоился поцелуя? Уже умолял дать мне поцеловать ее в губы и ныл. Она же говорила, что я спешу. Прошли уже десятки попытки поцеловать, в кафе я долгое время только этим и занимался. Все-таки на какой-то попытке она сдалась, закрыла глаза, я поцеловал ее. Но длилось такое удовольствие недолго, она вернулась в себя и отвернулась. Я уже не сдержал своего счастья и уже несколько раз говорю спасибо.

Ей нужно было съездить в поликлинику, оплатил счет, оставил чаевые и мы поехали. В автобусе. Я бы хотел написать, как это романтично, но это же нихрена не так. Мне и самому неприятно, что так получилось, да еще и она оплатила проезд, так как у меня не осталась наличка. А у меня в городе расплата карточками, поэтому сюда я дурак не подготовился.

Ехали в автобусе стоя в обнимку, она предложила послушать музыку и мы слушали ее плейлист. Ее музыкальный вкус критиковать мне не пришлось, так как у нас он был одинаковый. Возвращались домой тоже за ее деньги сидя и тоже в обнимку, пока я не увидел немолодую женщину рядом и не уступил ей место.

Когда проводил ее до дома, опять начал к ней приставать. Приспустил маску с ее лица губами, она надела обратно. Возмутился, что мне так сложно далось маску спустить. Опять спустил, она вернула на место. Теперь уже я спустил маску руками и поцеловал ее, тут она уже тоже чуть увлеклась и прикусывала мои губы. Отступила, глаза у нее удивленные, я прижал ее к стене, опять целую, схватил за задницу. Спустя две секунды она придерживает меня, говорит, что похож на маньяка. Тут я подумал, что похоже на сегодня все, мы попрощались и я вернулся к себе.

В субботу она ушла на свадьбу к сестре. После свадьбы пишет, что устала. Я написал ей про чувака, который создал антивирус, а по свместительству миллионера, продавца оружием и наркотиков, кандидата в президенты США. Потом состоялся такой диалог:

Я: Ты спать скоро будешь? Я хочу приехать в 10 к тебе, если нет.

А: Меня не отпустят просто. Родители дома

Я: Тебе же 25.

А: По любому

Я: Блин. Хорошо я отпросился и вчера прилетел. Весь день о тебе думаю.

А: Приятно очень

Я: Может есть шанс? Даже если ты захочешь развеяться после свадьбы, все равно не отпустят?

А: Стыдно же

Я: Стыдно?

А: Родители не поймут. Люди старой закалки

Я: Я себе тут места не нахожу. Мне надо тебя увидеть. Блин. А завтра как? Скажи пожалуйста, что завтра у меня получится с тобой увидеться.

А: Завтра увидимся. Если повезет.

Я: Класс) Как свадьба прошла?

А: Хорошо, немного устала просто. Ноги отекли.

Я: Завтра я хочу тебя в классный ресторан позвать. Меня тот самый друг в Алмате в ту сеть ресторанов свозил. Там тоже китайская тематика. Мой друг говорит, что там самые вкусные блюда в Алмате. Ну и я так считаю.

А: Ого. И куда же? Что мне надеть?)

Я: Не надо прям наряжаться туда. Повседневка сойдет.

А: Хорошо)

Я: Завтра увидишь. Если повезет.

А: Хорошо как хочешь)

Я: Скинь селфи.

А: Прям сейчас?)

Я: А ты в душе?)

[photo from shower] // Я понял, что это душ, так как там были полотенца. Но у нее густые длинные волосы. Поэтому я так и не понял, голая она там, или нет.

Я: Какие красивые длинные волосы(

А: Спасииибо

Я: Завтра с утра поедем, ок?

Дальше уже торговались насчет времени.

А: Почему я так устала. Кпц. Ноги болят. Ужасно.

Я: (

А: И что это значит?)

Я: Да вот грустно мне это читать. Ты говоришь про мои любимые свои ноги, а я ничего сделать с этим не могу. Даже потрогать, и спросить, где болит.

А: Не знаю даже что сказать

Я: Сфоткай, где болит.

А: Не хочу. Я уже сплю. Почти.

На следующий день поехали в ресторан. Я уже почти такси заказал, но она опаздывала. А в моем районе такси один, и он уже уехал. Когда она подошла, я собирался такси заказать. Приложение показало отсутствие машин в ближайшие 5 км, поэтому сама виновата. В автобусе она спросила про грант в Италию, там нужно будет бизнес открывать и как минимум 5 лет прожить в деревушке. Меня очень обрадовало, что она это спросила. Тогда я сказал, что разузнаю про эту программу. Мне бы только интернет для работы, и я куда угодно с ней готов улететь. Говорил, что она всегда так близко была, а встретил только сейчас. Значит я недавно стал достоин.

Ресторан дорогой. Денег, которые я взял в кредит, не хватило бы. Поэтому докинул с резерва. Так как мне в тот день уезжать, и хрен знает когда я ее увижу обратно, мне показалось моя авантюра стоит того. В том ресторане Ваши любимые драконы выгравированы на стенах, Эволюция. Надеюсь они благословили меня. На входе нас встречает статуя по стилю Терракотовой армии. А на потолке светятся китайские фонари.

Не знаю, стоит ли говорить, что напор я увеличил, не утомил ли читателей. Но она уже поддавалась охотней прошлого раза. Собирался взять по две порции фирменных блюд, но она уговаривала, взять по одной и поделить, что мы все равно не доедим. Я согласился, и сказал, что можно если что дозаказать. Но чай брали много.

Я внимательно ее рассматривал, на указательном пальце у нее красивое кольцо. Когда она смотрела фотки на моем смартфоне, она увидела, как записана в моих контактах. Я записал ее имя, профессию, и откуда она родом. Возмутилась этому, после чего я при ней переименовал контакт на только ее имя и смайлик кольца.

Когда мы смотрели на меню, она спросила, не пью ли я. Она говорила в телефонном разговоре, что не пьет, и я ответил так же. С ней я не испортил отношения своей Училкой. Но я бы ей и не читал лекции. Я знаю, какая стрессовая работа у врачей, к этой профессии я самый лояльный и готов все простить. Ей и без меня хватает хлопот. С ней я был максимально деликатным. К тому моменту письмо я прочитал, понял, к чему ее вопрос, и начал уговаривать ее разделить со мной выпивку. Предложила выпить мне самому, на что я спросил, как она себе это представляет. Ей много что “не нравилось”. А то, что ей понравилось, самое дешевое из меню, предположила их отсутствие, так как зимой (а в К. уже зима на улице, хоть по документам – осень) глинтвейн готовят летом обычно. Ну так она сказала. Мне то, Кирюше, что об этом знать. Конечно мне остается только согласиться. Спасибо М. за искренность, каким же я дебилом был с ней.

Оказалось ее любимого напитка, который она не пьет, не было. Раз уж “я уже настроился”, она предложила пойти в другое кафе, где напиток должен быть. Ну мы и пошли туда, заказали две кружки глинтвейна. Теперь и в своей стране буду предлагать выпить каждой девушке, не только в России. Предложил ей познакомиться со своими друзьями в городе Б, благо близко. Несколько минут моих уговоров, и она согласилась. Потом она о какой-то своей проблеме расказала, я попросил поделиться, она сказала, что решит сама.

Я: Труп надо закопать? Если да, то храни в каком-нибудь холодном месте, пока я не прилечу. Ты будешь искать место пока, а я буду копать. Труп надо будет положить вертикально, и яму соответственно вырыть тоже так же.

А: Да? А зачем?

Я: Чтобы сложнее было найти и не было так заметно.

…

А: А что если я окажусь маньячкой?

Я: Тогда нам предстоит узнать, кто кого.

Хочу показать переписку, когда я уже вернулся в А:

Я: Что сказали дома обо мне? Хотят со мной познакомиться?

А: Покажешь сказали))

Я: Аа, хотят сперва узнать, достаточно красив ли я. Они же про фотки?

А: Если у вас все серьезно то покажешь сказали)

В этом плане

Я показала фотки

Я: Ого, так ты уже рассказала обо мне. Теперь можно не стесняясь тебя целовать рядом с твоим домом.

А: Мы с тобой встречаемся или как?)

Я: А ты как думаешь?

А: У тебя спрашиваю

Я: Так вроде это ты сомневалась.

А: Хорошо. Теперь как подучится. Посмотрим

Я: Маска тобой пахнет. Я весь день с наслаждением им дышу. Все-таки хорошо, что свою я забыл.

А: Как день прошёл ?

Я: Вот думал. А ты в Б ведь можешь перевезтись?

А: Да могу

Я: Когда угодно?

А: Через год. Также

Я: А после НГ? В Б же есть вроде филиал. (в котором она учится, где у нее грант)

А: Да ты же узнавал. После нг нет. Кажись. Ты хочешь в Б перевестись?

Я: Вот думаю об этом. Еще не решил.

А: Подожди с этим. Успеем ещё подумать. Ведь ничего неизвестно. Тем более тебе нравится город.

Я: Я хочу каждый день тебя видеть. Б интересней К.

А: Я не хочу чтоб из-за меня рушилась твоя карьера. Подожди немного.

Я: Моя каръера не разрушится. Я буду договариваться, чтобы работать удаленно.

А: Я по любому через год только могу перевестись

Я: А если ты в А переведешься через год, это по той же программе, что и сейчас?

А: Да наверное

Я: Наверное? Так значит твой перевод в Алмату еще не точен?

А: Да та же прогрмма.

Я: Они могут заблокировать перевод?

А: Точен. Через год. Хочется посмотреть фильм. Что тебя мотивирует?)

Я: Одной? Ты про фильм? Или вообще?

А: Можно. Вообще. Одной мне тоже комфортно.

Я: Я уже хочу вечера проводить лежа с тобой за просмотром фильмов. Напомни пожалуйста, почему тебе запретили переехать в А? Если я не ошибаюсь, в А нет филиала. Поэтому им не выгодно тебя переселять.

А: Да, и то что они оплатили учебу за год [сумма]

Я: А за следующий год? Что будет тогда?

А: За следующий год они оплатят уже в (город) А.

Я: А какая им выгода оплатить твою учебу в Алмату? Тут же нет филиала.

А: А здесь уже другая тема

Я: Расскажи подробно пожалуйста.

А: Я же им должна буду отработать 5 лет. Но я коплю деньги. И я верну им

Я: Почему ты не рассказала об этом раньше?

А: Не знаю. Это важно?

Я: Вернешь деньги за учебу?

А: Это же мои проблемы. Не хотела грузить тебя

Я: Чтобы не быть должной им 5 лет работы?

А: Да

Я: Это возможно? В соглашении прописан такой пункт?

А: Да. Все возможно. Можно в декрет уйти на крайний случай

На последнем ее предложении я опешил. Что за декрет? Это кто спешит? Зачем она это написала? Ей учиться осталось полтора года. Оставил все эти вопросы для себя открытыми.

Я: Есть текст соглашения?

А: Да. Отправить тебе?

Я: Да.

[photo]

Я: Всегда такие соглашения не читал и пропускал. Кто же мог подумать, что я буду внимательно читать не свой контракт. (не всегда, но часто, соврал я тут)

А: Что думаешь насчёт договора

Я: Я только 2 страницы прочитал внимательно. Еще перечитаю.

А: Зачем это тебе?)

Я: Хм. Интересный вопрос.

…

Я: Акнур, если бы ты взяла билет обратно не по ошибке, мы бы познакомились?

А: Не знаю даже) Очень интересный вопрос. Кто знает. Ты жалеешь?

Тут уже я письмо писал, оформлял. На месте, где я вспоминал случайности.

Я: Ты шутишь? Что за дурацкий вопрос?

А: Интересно ,о чем ты думаешь сейчас. Мне интересно

Я: Да вот столько случайностей. Мои родители тоже случайно познакомились. Отец приехал к своему младшему брату в К. решать его проблемы. И вот благодаря косякам моего дяди, появился я.

А: Знаю)

Я: И я с тобой познакомился, потому что забыл вещи у своего младшего брата. Благодаря моей рассеяности, я знаю вкус твоего поцелуя. А младший брат жил близко к тому хостелу.

А: Я боюсь твоей настойчивости. Мне немного не нравится это.

Я: А., я хочу жить сейчас. Я не хочу откладывать лучшую жизнь.

А: Мне трудно раскрыться просто. Я очень долго влюбляюсь

Я: Не раскрывайся. Влюбляйся.

А: А такими поступками ты меня отдаляешь. Понимаешь

Я: Какими?

А: Мне не нравится так. Но то что ты меня насильно поцеловал. Это все

Я: Я тебя сто раз насильно поцеловал. И теперь после всех поцелуев я должен остепениться?

А: Ну сам знаешь. Ты так отдаляешь меня от себя. Ведёшь себя как маньяк.

Я: Еще долго не будет моих поцелуев.

Мне ее глаза говорили другое. Но скорей всего это я одноглазый.

Я: Я понял тебя. В следующий раз мы встретимся в Новый Год тогда, если повезет.

А: А может и нет?

Я: Я за завтрашний день не могу отвечать, а ты хочешь, чтобы я ответил за фиг знает какой день?

А: Хорошо. Я тебя поняла.

Помогите, пожалуйста, понять ситуацию. Насколько все плохо? Последние ее слова мне больше арию напоминали.