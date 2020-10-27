 

Hürriyet Daily News – Эрдоган призвал граждан Турции не покупать французские товары

27.10.2020, 4:20, Новости дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал соотечественников бойкотировать товары из Франции из-за враждебного отношения Эммануэля Макрона к мусульманам, пишет Hürriyet Daily News. По словам турецкого лидера, на Западе процветает исламофобия, о которой не должен молчать Евросоюз.


Reuters

В понедельник 26 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал население страны бойкотировать французские товары и раскритиковал отношение главы Франции Эммануэля Макрона к мусульманам, пишет Hürriyet Daily News.

«Как во Франции говорят: «Не покупайте турецкие товары», так же и я обращаюсь к своей нации, — заявил Эрдоган в телеобращении. — Никогда не доверяйте французским товарам, не покупайте их». Он подчеркнул, что европейским лидерам необходимо положить конец «антиисламской» повестке Макрона. Кроме того, президент Турции призвал мусульманские страны поддержать единоверцев, которых «унижают» во Франции.

По сообщению издания, турецкий лидер также отметил, что «враждебность по отношению к исламу и мусульманам распространяется в различных обществах, как чума». Он обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с вопросом: почему в стране, которая провозглашает религиозную свободу, смогло произойти «нападение 100 офицеров полиции на мечети во время утренней молитвы»? В отличие от европейских стран в Турции существует «настоящая религиозная свобода», подчеркнул Эрдоган.

В своей речи турецкий президент констатировал, что исламофобия на Западе превратилась в нападения на Коран и пророка Мухаммеда. По его словам, Евросоюз высказывается по каждой теме, связанной с Турцией, поэтому не может обойти молчанием исламофобию. Оскорбления мусульман стали обычным делом в западных странах, в связи с чем Эрдоган напомнил о «кровопролитии» во время Второй мировой войны и предостерёг от провокаций, пишет Hürriyet Daily News.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Начался транзит санкционных товаров через Россию

01.09 / Экс-разведчик КГБ Швец: Россия не введет войска в Беларусь, потому что ей нечего вводить

03.10 / В Германии в поезде нашли бомбу

08.08 / Тактаров высказался о плюнувшем в еду российскому бойцу американце Льюисе

29.08 / Минобороны показало видео со всплывшей у берегов США подлодки

20.10 / Ткаченко заявил, что купит часть тиража книги о Стусе для украинских библиотек

29.09 / Помпео: США стремятся снизить зависимость Европы от России

08.07 / Ведущий Fox – хаос в Нью-Йорке не оставил полицейским выбора — только уйти на пенсию

04.08 / Власти прокомментировали утечку данных из базы электронных избирателей Москвы

26.07 / Участники акций в Хабаровске защитили Дегтярева от провокатора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска