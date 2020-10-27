Hürriyet Daily News – Эрдоган призвал граждан Турции не покупать французские товары

27.10.2020, 4:20, Новости дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал соотечественников бойкотировать товары из Франции из-за враждебного отношения Эммануэля Макрона к мусульманам, пишет Hürriyet Daily News. По словам турецкого лидера, на Западе процветает исламофобия, о которой не должен молчать Евросоюз.



Reuters

В понедельник 26 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал население страны бойкотировать французские товары и раскритиковал отношение главы Франции Эммануэля Макрона к мусульманам, пишет Hürriyet Daily News.

«Как во Франции говорят: «Не покупайте турецкие товары», так же и я обращаюсь к своей нации, — заявил Эрдоган в телеобращении. — Никогда не доверяйте французским товарам, не покупайте их». Он подчеркнул, что европейским лидерам необходимо положить конец «антиисламской» повестке Макрона. Кроме того, президент Турции призвал мусульманские страны поддержать единоверцев, которых «унижают» во Франции.

По сообщению издания, турецкий лидер также отметил, что «враждебность по отношению к исламу и мусульманам распространяется в различных обществах, как чума». Он обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с вопросом: почему в стране, которая провозглашает религиозную свободу, смогло произойти «нападение 100 офицеров полиции на мечети во время утренней молитвы»? В отличие от европейских стран в Турции существует «настоящая религиозная свобода», подчеркнул Эрдоган.

В своей речи турецкий президент констатировал, что исламофобия на Западе превратилась в нападения на Коран и пророка Мухаммеда. По его словам, Евросоюз высказывается по каждой теме, связанной с Турцией, поэтому не может обойти молчанием исламофобию. Оскорбления мусульман стали обычным делом в западных странах, в связи с чем Эрдоган напомнил о «кровопролитии» во время Второй мировой войны и предостерёг от провокаций, пишет Hürriyet Daily News.