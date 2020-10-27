 

NYPost – «ещё четыре года с Джорджем» — похоже, Байден перепутал Трампа с Бушем

27.10.2020, 4:20, Новости дня

Во время выступления на онлайн-мероприятии кандидат в президенты США от демократов, видимо, перепутал Дональда Трампа с бывшим американским лидером Джорджем Бушем — младшим, пишет The New York Post. Байден упомянул о перспективе провести «ещё четыре года с Джорджем», а моментом позднее уже вновь говорил о Трампе.


Reuters

В ходе онлайн-мероприятия по сбору средств в воскресенье 25 октября кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, по всей видимости, перепутал президента и своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа с бывшим главой Белого дома Джорджем Бушем — младшим, пишет The New York Post. 

 

Выступая с обращением на онлайн-концерте, проходящем под слоганом I Will Vote («Я проголосую»), Байден заявил: «По-моему, характер нашей страны буквально изображён на бюллетени. Какой мы будем страной. Ещё четыре года с Джорджем, хм… Джорджем… и мы окажемся в ситуации, при которой, если Трамп победит на выборах, мы будем жить в другом мире».

 

По словам Байдена, с точки зрения последствий текущие выборы являются самыми значимыми за долгое время. 

 

Как напоминает издание, Джордж Буш — младший занимал пост главы Белого дома в 2008 году, когда Байден баллотировался на пост вице-президента с Бараком Обамой, претендующим на президентское кресло. Тогда демократам удалось одержать победу над республиканцами Джоном Маккейном и Сарой Пэйлин.



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