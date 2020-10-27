 

Маас – США и Европа должны укрепить своё партнёрство вне зависимости от исхода американских выборов

27.10.2020, 4:20, Новости дня

После четырёх трудных лет трансатлантическое партнёрство должно получить новый толчок, пишет министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в своей статье для Die Welt. При этом неважно, кто именно победит на скорых президентских выборах в США, поскольку Америка — это больше, чем один только президент. Маас подчеркнул, что выгоду от американо-европейских противоречий получают такие страны, как Китай, Россия, Иран и Северная Корея.


Reuters

Если после президентских выборов США останутся заняты своими внутренними делами, для Европы это будет означать необходимость готовиться к меньшему американскому вовлечению в мировые процессы, пишет глава МИД ФРГ Хайко Маас в своей статье для Die Welt.

Германия и раньше заявляла о том, что возможность в крайнем случае разрешать кризисы в одиночку является одним из первейших интересов Берлина в сфере политики безопасности, подчёркивает Маас.

Глобальной целью является достижение европейского суверенитета, пишет политик: это вовсе не означает отказ от трансатлантического сотрудничества. Напротив, лишь Европа, способная самостоятельно отстоять свои интересы, будет оставаться привлекательным партнёром для США. Для Европы нет альтернативы в плане сотрудничества в сфере безопасности, кроме Вашингтона, отмечает Маас.

Будущее трансатлантического сотрудничества будет также зависеть от политики в отношении Китая, считает глава МИД ФРГ. Вашингтон видит в подъёме Пекина свой главный вызов, причём эта точка зрения разделяется и республиканцами, и демократами. Между тем, концентрация США на Китае означает автоматическое ослабление трансатлантических отношений, пишет Маас. В то же время именно выстраивание отношений с КНР может стать стимулом для нового трансатлантического сотрудничества. По мнению Мааса, Европа и США смогут с большей вероятностью подтолкнуть Китай к соблюдению международных стандартов, если будут координировать свою политику и выступать единым фронтом в рамках ВТО.

«После четырёх трудных лет пришло время для нового начала в трансатлантических отношениях. Выгоду от наших противоречий получают не только Китай и Россия, но и Иран с Северной Кореей», — пишет Маас.

При этом партнёрство не должно означать слепого следования, отмечает политик. США и Европа могут иметь разные взгляды на Китай, Россию, Ближний Восток и Африку в силу разного географического положения и разной истории. Необходимо признать, что разные подходы ведут к достижению цели и могут поспособствовать взаимному усилению.

Как пишет Маас, после выборов в США правительство Германии сразу обратится к Вашингтону с предложениями, которые послужат вкладом в новые трансатлантические отношения. Маас подчёркивает, что такие сферы, как изменения климата и торговля, а также борьба с пандемией, требуют международного сотрудничества.

Вне зависимости от того, как пройдут выборы, США были и остаются чем-то большим, чем «театр одного актёра» из Белого дома, пишет Маас. Люди в Америке и в Европе разделяют общие ценности. В связи с этим Маас выражает надежду, что США и Европа смогут вновь сблизиться — и трансатлантическое партнёрство опять активно заработает, как и прежде. 



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