Мнение: Новости дня – 27 октября. Все ненавидят Зеленского и пр.

27.10.2020, 4:10, Разное

Понедельник, как и прошедшие выходные, был довольно насыщен событиями, причем особенно много интересного происходило на просторах бывшего СНГ. Тут и проблемы Зеленского с выборами, и успех Шария, и все более угрожающее положение Армении, и напор Турции, перед которым РФ явно прогибается, и выкрутасы Бульбаши в Белоруссии, который, похоже, становится все менее вменяемым. Есть что осмыслить – если мы хотим не только следить за новостями, но и понимать, что происходит, а главное – формировать собственную позицию по поводу происходящего.

0.50 – Про состоявшиеся в выходные выборы на Украине. За что Зеленского ненавидит вся прогрессивная общественность – причем как в России, так и в Киеве, так и даже в Канаде.

2.50 – почему я тоже не люблю Зеленского.

6.00 – объективно о Зеленском. Сравним его с Порошенко на тех же сроках.

8.30 – загадка партии Шария. Так он в Европе или в Москве?

14.30 – кризис идей на постсоветском пространстве. Если у малых государств всегда есть идея “к кому прислониться, к России или к Европе”, то у России нет даже этого, весьма, конечно, ущербного “плана развития”.

19.00 – почему расчехлился Лукашенко.

21.50 – что нам делать с Карабахом. Российское общество хочет сдать Армению, как стеклотару. Сирия и Армения: почему РФ 5-й год безропотно воюет в Сирии (совершенно непонятно зачем), но напрочь отказывается от защиты Армении?

24.26 – Зачем России нужен был Кавказ (исторический экскурс)

30.15 – Союзмультфильм заявил, что снимет 52-серии нового “Ну погоди”. Зачем? Странная и весьма скандальная двусмысленность советского мультсериала.

33.25 – переименование улиц в городе Таруса, уничтожение советской топонимики. Обсуждаем плюсы и минусы этого процесса.