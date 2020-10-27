Путин поручил запретить проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 года

27.10.2020, 4:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, которые бы предусматривали продление до 31 декабря 2021 года запрета на плановые проверки малого бизнеса.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2021 года запрета на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства, исключив распространение такого запрета на налоговый контроль, таможенный контроль и контроль в финансово-бюджетной сфере, а также на все виды деятельности и объекты контроля с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также на участников бюджетного процесса», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 28 сентября.

Срок выполнения поручения – 31 декабря 2021 года.

С конца марта в РФ из-за ситуации с пандемией коронавируса был введен мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, существенно ограничены возможности контролеров по проведению внеплановых проверок.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство планирует скорректировать систему гарантийной помощи малому и среднему бизнесу, чтобы повысить финансовую устойчивость таких компаний.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как богатый российский бизнес поможет малому и среднему.