Подведены итоги 100 дней работы Дегтярева на посту врио главы Хабаровского края

27.10.2020, 4:08, Новости дня

Во вторник, 27 октября, исполняется ровно 100 дней с момента назначения Михаила Дегтярева на пост врио губернатора Хабаровского края. Подведены некоторые итоги работы команды главы региона.

Назначение Дегтярева состоялось на фоне крайне непростой обстановки в регионе: протестов с одной стороны и резкого провала по социально-экономическим показателям – с другой, пишет «Восток медиа».

За первые 100 дней Дегтярев объехал 17 районов края, включая самые отдаленные, а некоторые успел посетить даже по нескольку раз, побывал в крупнейших городах. Он также выезжал на места и лично общался с представителями муниципальных властей, ключевых предприятий, организаций социальной сферы и местными жителями.

Серьезные подвижки произошли в решении многих, в том числе застарелых проблем региона. Так, начала решаться проблема обманутых дольщиков, которые годами не могут получить свои квартиры. Дегтярев сумел добиться того, чтобы к решению вопроса подключился Федеральный Фонд защиты прав дольщиков, а также определить иные источники финансирования завершения строительства проблемных домов.

Кроме того, Хабаровский край получил из Фонда содействия реформированию ЖКХ 446 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья. До 2025 года на эти цели предполагалось потратить 1,3 млрд из краевого бюджета. Теперь дополнительная субсидия снизит это число до 900 млн рублей, а сэкономленные средства будут направлены на реализацию следующего этапа программы. Таким образом, программу планируется выполнить ускоренными темпами, сократив срок ее реализации с 2025 до 2023 года.

Региональные власти прорабатывают вопрос привлечения дополнительного федерального финансирования в развитие жилищного строительства в регионе. К 2022 году регион по строительству нового жилья планирует выйти на объемы в 1 млн квадратных метров в год. Сегодня в Хабаровске определены 42 площадки под перспективные стройки.

Кроме того, впервые за многие годы Хабаровский край прошел осенний паводок с минимальными потерями. Этого удалось достичь в первую очередь за счет превентивных мер. Дегтярев держал на личном контроле противопаводковые мероприятия – по его распоряжению из бюджета края было выделено 16,4 млн рублей на строительство гидрозащитных сооружений в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Заблаговременная подготовка к паводку позволила защитить от подтопления около 200 домов в Хабаровске и свыше 1,5 тыс. в Комсомольске-на-Амуре, в которых в общей сложности проживает 34 тыс. человек. По данным на середину октября в Хабаровском крае в результате паводка было подтоплено 82 дома в 75 населенных пунктах, в которых проживают 230 человек, а также 47 подвалов в многоквартирных домах и шести в зданиях объектов социальной инфраструктуры. В прошлом году только в Комсомольске-на-Амуре от паводка пострадало 29 тыс. человек.

К борьбе с паводком были привлечены порядка 600 волонтеров, которые помогали строить защитные сооружения. Дегтярев регулярно посещал эти стройки и видел работу спасателей и добровольцев. По информации краевого правительства, 119 активистов благодарственные письма от имени руководителя региона.

Также по инициативе Дегтярева в Хабаровском крае была объявлена чрезвычайная ситуация межрегионального значения. Этот статус дает возможность проводить работы по ликвидации последствий стихии за счет средств федерального бюджета, а также напрямую решать связанные с этим вопросы с профильными федеральными ведомствами.

Еще одним фактом, демонстрирующим эффективность работы новой команды краевого правительства стал досрочный завоз топлива в северные районы края. Именно пристальное внимание властей и грамотное управление процессом на каждом этапе позволило завершить поставки с почти на месяц раньше установленного графика. Уже к началу октября территории с ограниченным сроком навигации были полностью обеспечены углем и нефтепродуктами. В рамках северного завоза в отдаленные районы было доставлено 14,2 тыс. тонн твердого и 22,7 тыс. тонн жидкого топлива.

В этом году обеспечение энергоресурсами отдаленных территорий края обошлось региональному бюджету в 1,6 млрд рублей. Эта сумма включает в себя закупку топлива через специализированную краевую организацию – единого оператора «северного завоза», а также доставку груза в 7 районов, расположенных на морском побережье и вдоль Амура.

В числе примеров успешной работы команды Дегтярева и снижение транспортного налога, и запрет рубок в районе бассейна Амута, и решение вопроса со школьным питанием и целого ряда других проблем, которые подолгу оставались нерешенными.

Отмечается, что ключевыми достижениями Дегтярева является обнуление политических конфликтов в регионе и перезагрузка отношений между властью и обществом, а также властью и бизнесом. Дегтярев не имеет отношения ни к одной из групп интересов, которые принято называть «местными элитами», не связан он также и с бизнес-структурами, ведущими деятельность в регионе. Дегтярев подчеркивал, что поддерживать региональная власть будет только те компании, которые честно платят налоги, создают рабочие места и реализуют социальные проекты на территории.

Дегтярев сумел выстроить взаимоотношения с властями муниципального уровня. С главами районов и городов он находится на прямой связи и готов всегда подключиться к решению вопросов, требующих внимания региональной власти.

Кроме того, Дегтярев активно вовлекает общественность в принятие ключевых решений о будущем региона. В Хабаровском крае сформирован и начал работу Народный совет, в который вошли порядка 300 активистов, представляющих различные муниципалитеты, сферы деятельности и группы интересов. Хабаровский край стал одним из первых регионов России, где в пилотном режиме заработал проект «Народный выбор», который дает возможность самому широкому кругу людей принять участие в выборе наиболее значимых для региона инициатив, которые впоследствии получают финансирования из «Народного бюджета».