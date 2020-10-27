Гинцбург объяснил снижение уровня антител к COVID-19 после вакцинации

27.10.2020, 4:08, Новости дня

После двух-трех недель с момента вакцинации может наблюдаться снижение уровня антител, что является нормой, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Через два месяца, иногда это бывает три месяца, происходит выключение синтеза антител и их количество опускается иногда почти что до нулевого уровня. Но это не значит, что наш организм при этом не защищен от данного возбудителя. Образуются клетки памяти – это те клетки, которые при повторной встрече с тем же возбудителем или же тем же антигеном в виде вакцинного препарата уже синтезируют нужное защитное количество антител не в течение двух-трех недель, а буквально за три-четыре дня. Поэтому понижение уровня антител после вакцинации через два-три месяца – это совершенно нормальное явление, которое не должно беспокоить тех, кто вакцинировался», – передает слова Гинцбурга ТАСС.

По словам врача, клеточный иммунитет после вакцинации российским «Спутником V» сохраняется в течение двух лет. Он также сообщил, что производство вакцины в гражданских целей со следующей недели увеличится.

«Надо сейчас активно вакцинироваться, потому что вакцина нисколько не влияет на уменьшение защитных свойств нашего организма, а создает хороший защитный барьер против данного возбудителя. Также, возможно, она может создать отчасти перекрестный иммунитет к ряду других коронавирусов, которые тоже поражают организм в данный период времени, когда очень широко распространены острые респираторные заболевания», – отметил врач, добавив, что вакцинироваться необходимо раз в две-три недели.

В Москве и Московской области первый компонент российской вакцины получили 19 тыс. человек, сказал Гинцбург. Врач отметил, что у 85% привитых «Спутником V» не наблюдалось побочных эффектов. Он также сообщил, что у вакцинированных титр нейтрализующих антител в полтора-два раза выше, чем у переболевших.

Напомним, в августе в России была зарегистрирована первая вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин сообщил, что в скором времен будет зарегистрирована третья вакцина от COVID-19 Центра имени Чумакова Российской академии наук.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран. Вакцинация от коронавируса в РФ будет бесплатной.