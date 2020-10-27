Мнение: Американская попытка перемирия потерпела неудачу

27.10.2020, 4:00, Разное

"Он соблюдается. Режим прекращения огня соблюдается" (с) Дональд Трамп

"Наша позиция остается неизменной. Мы защищаем справедливость… В этом вопросе мы пойдем до конца" (с) Алиев

"Хочу заявить, что усилия международного сообщества, на этот раз при посредничестве США, по установлению режима перемирия потерпели неудачу. И, как следствие, сегодня в результате продолжающихся обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана погибли и получили ранения мирные жители" (с) Пашинян

В общем, пока что "друг Реджеп" всячески препятствует попыткам Москвы и Вашингтона решить дело привычным арбитражом, выставляя их дипломатические усилия неэффективными.

Попытку агента Дональда и Госдепа решить дело наскоком и заодно утереть нос российской дипломатии, закончились такой же неудачей, как и попытки РФ. Так что война продолжается. Пока что.

Между тем давление на "друга Реджепа" возрастает.

1. Частично заблокированы поставки комплектующих для "Байрактаров".

2. Турецкая лира уверенно пробила потолок 8 лир за доллар. Так низко она не падала с 1999 года.

3. Страны ЕС и Канада осудили оскорбления Эрдогана в адрес Макрона, а в прессе вовсю идет кампания о несовместимости Турции с европейскими ценностями демократии, свободы слова и мультикультурализма.

4. Макрон и Эрдоган обменялись угрозами о бойкоте турецких и французских товаров соответственно. Турецкий бойкот французских товаров уже раскручивается в странах находящихся в орбите турецкой политики, начиная с Катара.

5. В Греции продолжают заявлять. что действия Турции в Средиземном море ставят отношения между Грецией и Турцией на грань войны. НАТО и ЕС продолжают намекать Турции, что надо пойти на компромисс, но Эрдоган уже закусил удила и хочет получить то, что сам же и чертит на картах.

В общем, "друг Реджеп" с большими энтузиазмом плодит врагов и недоброжелателей, но пока что его проделки сходят ему с рук. Пока что.