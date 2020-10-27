Мнение: О сдавшем и сдавшемся национальном лидере

27.10.2020, 3:55, Разное



Фото © Kremlin.ru.

Всё-таки годы берут своё…

Особенно, если это годы изнурительных, удушающих санкций, множащихся по поводу и без. Годы скудеющих доходов и осыпающегося величия. С другой стороны, как говорят, с годами приходит мудрость. Которая заключается в смиренном принятии неизбежного…

Так, похоже, и случилось с национальным лидером. Если в двух словах, он сдался.

#Россия пошла на «значительные односторонние уступки» перед #США ради продления ядерного договора СНВ-3. Это не поклёп либерала, а вполне официальная позиция российского посла в Штатах. По его словам, Соединённые Штаты взяли договор по ядерному оружию «в заложники», поставив России жёсткие условия для его продления.

И гордая сверхдержава на эти условия… пошла!

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что «мы идём на две значительные односторонние уступки США. Во-первых, соглашаемся на продление договора на один год вместо предпочтительных для нас пяти лет. Во-вторых, готовы принять (вместе с Вашингтоном) политическое обязательство о «заморозке» на данный период количества имеющихся у сторон ядерных боезарядов».

Тут интересен один момент. Буквально две недели назад власти США заявили, что предложили России «по-джентльменски» заморозить ядерные арсеналы и уже достигли с ней «принципиального» соглашения. Однако тогда в Кремле наличие каких-либо «железобетонных» договоренностей с Вашингтоном решительно опровергли. Зря, как выяснилось. На эту уступку Россия всё же пошла. И ещё на несколько других, вроде бы незначительных, но… в геополитике не бывает мелочей.

Более того, вырвав у РФ одну уступку, американцы двинулись дальше. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ядерное соглашение неравномерно ограничивает американский и российский ядерные арсеналы. Позже спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли подтвердил, что в связи с этим США не готовы продлить СНВ-3 без дополнительных условий. Которые, судя по всему, были приняты, но не озвучены.

В дополнение к сказанному Владимир #Путин заявил, что #Россия готова к компромиссам и по другому договору – ДРСМД. В частности, она может отказаться от развертывания ракет 9М729 в европейской части страны, если и страны НАТО пойдут на аналогичные шаги. Более того, РФ согласилась на проверки спорных ракет 9М729, уже размещённых в Калининградской области, в ответ на проверки в отношении комплексов Aegis Ashore с пусковыми установками Мк 41 на базах США и НАТО в Европе. И хотя выглядит это пока исключительно как торговля на ровном месте, всем известно, что торг обычно предшествует принятию – уже без каких-либо условий.

Проще говоря, Россия несколько сдала назад. И что ещё она сдаст ввиду реальной невозможности сопротивляться давлению конкурента?

Кстати, заметили, что теперь никто уже не кричит про ядерный пепел? Всем резко в рай расхотелось?