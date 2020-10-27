 

Радуцкий сообщил Бацман, при каком количестве заболевших COVID-19 в сутки в Украине наступит коллапс медицинской системы

27.10.2020, 3:50, Новости дня

Локдаун медицинской системы в Украине может произойти тогда, когда число выявленных заболевших COVID-19 в сутки будет составлять 15 тыс. человек. Об этом 26 октября в программе “Час Голованова” на телеканале “Украина 24” сказал народный депутат от “Слуги народа”, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

До этого показателя медицинская система в Украине должна выдержать, подчеркнул Радуцкий.

По его словам, такие расчеты были произведены Министерством здравоохранения Украины.

Он пояснил, что медицинский локдаун – тот момент, когда врачи должны будут выбирать, кому оказывать помощь, а кому – нет. 

Максимальное число коек для больных COVID-19, которые могут предоставить украинские больницы, не учитывая полевых госпиталей, – 52 тыс. При этом число врачей больше не становится, добавил Радуцкий.

По данным СНБО, в Украине по состоянию на 26 октября коронавирусная инфекция подтверждена у 348 924 человек, 6464 пациента умерли, 142 537 выздоровели.

В последние дни в Украине число новых случаев COVID-19 в сутки составляет от 6 до 7 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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