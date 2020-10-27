 

Младенцы, которых кормят из бутылочки, потребляют ежедневно миллионы микрочастиц пластика – исследование

27.10.2020, 3:50, Новости дня

Младенцы, которых кормят из бутылочки, потребляют ежедневно миллионы микрочастиц пластика. К такому выводу пришли ученые из дублинского университета Тринити-колледж. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Food.

Авторы исследования не призывают отказываться от использования нагретых пластиковых контейнеров, они говорят, что им пока неизвестно о вреде микрочастиц пластика для здоровья человека.

“В прошлом году исследование Всемирной организации здравоохранения выявило, что человек в среднем потребляет от 300 до 600 микрочастиц пластика каждый день. У нас же средние цифры оказались значительно выше: миллион или несколько миллионов”, – рассказал изданию The Guardian один из авторов исследования, профессор химии Джон Боланд.

Он подчеркнул, что сам уже избавился от пластиковых контейнеров для продуктов, а если бы у него были маленькие дети, изменил бы способ приготовления молочной смеси с целью предосторожности.

Для эксперимента исследователи трижды помыли 10 новых полипропиленовых бутылочек, а затем стерилизовали их в соответствии с рекомендациями ВОЗ при высокой температуре. Просушив бутылочки на воздухе и взболтав в них смесь, ученые пришли к выводу, что в ней содержалось в среднем 4 млн микрочастиц пластика на литр.

Они посчитали, что на одного ребенка приходится около 1,5 млн микрочастиц пластика в день.

Ученые выяснили, что нагрев и взбалтывание бутылки способствуют выделению большего количества микрочастиц пластика.

По словам Боланда, снизить количество микрочастиц пластика в молоке реально. Для этого нужно трижды ополоснуть охлажденной кипяченой водой. Смесь при этом можно смешать в непластиковий таре, а затем перелить в готовую бутылку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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