Спецназ окружил дом грабителя «Банка Грузии» в Зугдиди

27.10.2020, 3:48, Новости дня

Грузинский спецназ окружил частный жилой дом жителя села Григолиши Зугдидского района Бадри Эсебуа, который является вооруженным грабителем, напавшим 21 октября на отделение «Банка Грузии» в Зугдиди. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Замминистра МВД Владимир Борцвадзе подтвердил, что на банка напал 32-летний Эсебуа, передает телекомпания «Имеди».

Как отмечает телекомпания, полиция уже находится в доме, однако самого Эсебуа там нет, а родные категорически отрицают его связь с ограблением банка.

Полиция проводит обыск.

Отец Бадри Эсебуа рассказал журналистам, что раньше его сын служил в рядах Вооруженных сил Грузии и уволился из армии «три – четыре года назад».

Против Эсебуа дело ведется по трем статьям – теракт (до 15 лет лишения свободы), взятие заложников в террористических целях (до 12 лет лишения свободы) и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия (до 6 лет лишения свободы).

Напомним, в среду неизвестный ворвался в здание Банка Грузии в Зугдиди и взял в заложники работников и посетителей банка. Местные СМИ сообщали, что захватчик банка потребовал деньги, вертолет и гарантий безопасного выхода из здания. Позже преступник покинул банк с тремя заложниками, удерживая людей в качестве живого щита. Среди них был начальник краевой полиции Автандил Галдава, который вел переговоры.

Захватчик скрылся в лесах. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя, противоправного приобретения огнестрельного оружия и захвата заложников.

Родственник одного из заложников, взятых в среду вооруженным преступником в банке в Зугдиди, заявил о подозрительной связи происходящего с партией экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

В воскресенье МВД Грузии установило и идентифицировало преступника, который удерживал в заложниках 43 человек и скрылся с выкупом в 500 тыс. долларов.

Грузинский эксперт по вопросам безопасности Вахтанг Маисая оценил действия силовиков при захвате банка в Грузии.