Россия предложила ЕС восстановить диалог на принципах добрососедства

27.10.2020, 3:48, Новости дня

Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил надежду, что в ЕС возобладает здравый смысл и в итоге диалог РФ с Евросоюзом будет восстановлен в полном объеме на принципах добрососедства, честности, предсказуемости и открытости.

«К сожалению, приходится констатировать, что в последнее время Вашингтон и ряд ес-овских столиц удваивают усилия по сдерживанию развития России, стремятся наказать нас за независимую внешнюю политику, за последовательное отстаивание национальных интересов <…> Приходится делать вывод о том, что рассчитывать на взаимоуважительное рассмотрение возникающих проблем не приходится, так как на Западе взяли за правило разговаривать с Россией с позиции презумпции ее виновности во всем», – приводит слова главы МИД РФ ТАСС.

«А в последнее время такая антироссийская линия существенно активизировалась. Хотелось бы надеяться, что у наших европейских коллег хватит мудрости, дальновидности, просто здравого смысла, и в итоге наш диалог с Евросоюзом и его государствами-членами будет восстановлен в полном объеме на принципах добрососедства, честности, предсказуемости и открытости», – сообщил Лавров в интервью хорватскому изданию «Вечерни лист».

Министр также отметил, что «серьезным препятствием на пути дальнейшего упрочения российско-хорватских связей остается раскрученная Брюсселем и рядом стран-русофобов внутри ЕС – по прямой указке Вашингтона – санкционная спираль».

Ранее Лавров заверил, что Москва не оставит без должной реакции «антироссийские выпады западных коллег, основательно подзабывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства».

На прошлой неделе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что РФ не будет терпеть хамство со стороны Запада и разочарована реакцией Германии на осложнения в отношениях.

В прошлый четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ряд западных стран во главе с США «не демонстрируют готовность наладить взаимоуважительный диалог с другими участниками межгосударственного общения». В прошлую среду Лавров выразил уверенность, что нынешняя линия Евросоюза в отношении РФ без последствий не останется. Днем ранее глава МИД РФ предупредил, что Москва может перестать вести диалог с Брюсселем, если в Европе не осознают необходимость взаимного уважения между партнерами.