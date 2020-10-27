80% продаж в Западной Европе обеспечат смартфоны премиум-класса

27.10.2020, 3:10, Новости дня

По прогнозам аналитиков агентства Strategy Analytics, структура продаж мобильных гаджетов в Западной Европе продолжит меняться в сторону более дорогих моделей устройств. В частности, уже в 2021 году на рынке богатых стран ЕС 80% проданных смартфонов будут относиться к премиум-классу.

Одним из драйверов в этом процессе эксперты считают грядущее распространение нового формата передачи данных 5G. Для того чтобы в нем обеспечить качественную связь, необходимы будут дорогие устройства, отмечают специалисты.

Динамика такова: в прошлом году на долю премиальных смартфонов приходилось 73% продаж, в 2020-м, скорее всего, будет 77%. Пока это только прогноз, но аналитики уверены, что фактическая ситуация окажется очень близкой к озвученным показателям.