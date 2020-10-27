Американцы нашли воду на Луне

27.10.2020, 3:08, Новости дня

Специалисты НАСА нашли молекулярную воду на поверхности Луны. Такие данные были получены со спектрометра стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии SOFIA, который был установлен в летящем в стратосфере самолете, пишет Nature Astronomy.

Исследования подтверждают наличие спектральной сигнатуры воды, не характерной для других гидроксильных соединений. Как отмечают ученые, вода присутствует в высоких южных широтах в количестве от 100 до 400 частей на 1 млн, передает РИА «Новости».

«Сегодня мы объявляем, что впервые подтверждено наличие воды на освещенной Солнцем стороне Луны», – объявил в понедельник представитель НАСА Пол Херц.

По его словам, телескопу SOFIA удалось «рассмотреть» молекулы воды в кратере Клавий, одном из крупнейших кратеров на поверхности Луны, видимом с Земли.

Херц подчеркнул, что пока ученые не знают, доступна ли увиденная зондом вода для использования на поверхности Луны. Как отмечают в НАСА, открытие означает, что «вода может распространяться по лунной поверхности, и ее местонахождение не ограничено только холодной темной частью Луны».

Телескоп SOFIA размещен на борту самолета Boeing 747SP, он ведет наблюдения за Луной с высоты 13 тыс. метров над Землей, что позволяет ему получать более четкие, не замутненные «дымкой» испарений снимки в инфракрасном спектре.

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